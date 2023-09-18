كيف تلتحق بالتعليم العالي السويسري وتحصل على منحة دراسية؟

(MENAFN- Swissinfo)
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スイスの大学に入るには?
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إلى جانب المعهديْن التقنيْين الفدراليْين العاليْين في زيورخ ولوزان، واللذيْن يٌعدّان من بين الأفضل في العالم،رابط خارجي وجامعة برن التي تتصدر عناوين الأخبار بفضل مشاركتها في الاستكشافات الفضائية ، توجد في سويسرا العديد من الجامعات الأخرى الموزّعة عبر أنحاء البلاد. وقد احتلّت سويسرا المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الجامعات مقارنة بنسبة الأفراد، حسب تصنيفات مجلة تايمز للتعليم العالي (THE) وللجامعات العالمية لعام 2020.
ويلتحق حوالي 258 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي السويسرية كل عام: 61% في جامعة أو معهد فدرالي للتكنولوجيا، و30% في جامعة للعلوم التطبيقية، و8% في جامعة لتأهيل المعلمين والمعلمات. ويمتلك حالياً 44% من الأشخاص في سويسرا الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا مؤهلًا تعليميًا عاليًا، حصلوا عليه من جامعة أو من التعليم المهني العالي.
تلعب رسوم الدراسة المنخفضة عمومًا دورًا في جذب الطلاب من الخارج. وتتجاوز نسبة الخريجين الأجانب في سويسرا نظيراتها في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتُعتبر معايير القبول بسيطة نسبيًا، حيث يكفي التوفّر على شهادة الثانوية العامة المعادلة للبكالوريا السويسرية، وإتقان لغة التدريس والحصول على تأشيرة دراسة لدخول البلاد. مع ذلك، تحتفظ كلّ جامعة بشروطها الخاصة في القبول، في نهاية الأمر.
أدّى الجمود السياسي المستمر الذي يحيط بمفاوضات سويسرا مع الاتحاد الأوروبي إلى إعاقة التعاون الأكاديمي مع الجامعات في الخارج. وتهدف الحكومة السويسرية إلى إعادة الانضمام إلى كل من برنامج "إيراسموس بلوس" و"أفق أوروبا"، وهما شبكتان لتبادل الطلاب، لكن المناقشات لا تزال جارية. كيف تحصل/ين على منحة دراسية في سويسرا!
في سويسرا، يتم تنظيم المنح الدراسية لدرجتي البكالوريوس والماجستير من قبل الكانتون. وهذا يعني أن الطالب أو الطالبة يتعين عليهما التوجه للجهة المسؤولة في كانتون الجامعة، التي يرغب الطالب في الدراسة فيها.
هنا تجد/ين قائمة بأسماء الجامعات في كل كانتونرابط خارجي .
في العديد من الجامعات السويسرية لا يمكن لطلاب الماجستير الأجانب الحصول على منحة دراسية إلا إذا أكملوا درجة البكالوريوس في إحدى الجامعات السويسرية، كما هو الحال في جامعة زيورخ والمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخرابط خارجي .
منح دراسية للدكتوراة والفن
أما بالنسبة لمنح البحث العلمي لدرجة الدكتوراه، فهناك جهة واحدة مسؤولة عن النظر في طلبات التقديم في إطار منح التميّز الفدرالية للباحثين والفنانين الأجانب.رابط خارجي تمنح سويسرا الباحثين والباحثات والفنانين والفنانات الأجانب أنواعًا مختلفة من المنح في جميع التخصصات عبر اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب (FCS):
المنح البحثية الجامعية مخصصة للإقامات البحثية أو الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه في الجامعات السويسرية والمعاهد الفدرالية للتكنولوجيا وجامعات العلوم التطبيقية. وهناك أيضاً المنح الفنية للفنانات والفنانين في المعاهد الموسيقية والمدارس الفنية السويسرية (متوفرة فقط لعدد محدود من البلدان)
يمكن العثور على معايير الأهلية والمعلومات المتعلقة بإجراءات التقديم وعناوين الاتصال وتفاصيل أخرى، مصنّفة حسب البلد، على الموقع الإلكتروني للجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب (FCS).رابط خارجي
عادة ما تتم إدارة المنح مباشرة من قبل الممثلية السويسرية المسؤولة في البلاد المعنية. وتحذّر السلطات السويسرية من الدّعوات الكاذبة للحصول على المنح الفدرالية، والتي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني. لا تعلن اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب أبدًا عن الفرص المتاحة عبر البريد الإلكتروني. وتنصح السلطات بعدم الاستجابة لمثل هذه النداءات، وقبل كل شيء، بعدم تحويل أي أموال.
عملية التقديم
يتم تقديم المنح الدراسيةرابط خارجي من حيث المبدأ إلى الجهات الحكومية الأجنبية. يجب تقديم الطلبات للاختيار الأوليّ إلى المؤسسة الوطنية المسؤولة والتمثيل الدبلوماسي السويسري في بلد الطالب/ة الأصلي. سيقوم الممثل الدبلوماسي السويسري بعد ذلك بإرسال الطلبات المختارة مسبقًا إلى اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب لاتخاذ القرار النهائي. وأخيرًا، تمنح وزارة الداخلية منحًا دراسية بناءً على نصيحة اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب.
لمعرفة إذا كانت دولتك ضمن الدول المشاركة في البرنامج، أنقر/ي على الرابط التالي أين ستجد/ين ملفاً للتحميل رابط خارجي عن الدول المشاركة في جميع قارات العالم.
هل تعرف/ين أن هناك منح دراسية من مؤسسات خاصة لمواطني ومواطنات الشرق الأوسط؟!
هناك أيضاً جهات خاصة ومؤسسات تقدم منحاً دراسية مثل مؤسسة (THE HUSSON HALABI FOUNDATION) رابط خارجي التي تدعم الأشخاص الفارّين من الحرب في منطقة الشرق الأوسط. الهدف الأساسي هو دعم الأشخاص المحرومين الذين فرّوا أو تعرّضوا للعنف من مناطق في الشرق الأوسط. تمنح المؤسسة الدعم حصريًا من خلال التعاون مع الجامعات المدرجة في قائمة أفضل الجامعات في العالم ("تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي العالمي").
وهناك أيضاً مؤسسة (Egyptian Education Foundationرابط خارجي ) التابعة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس.
نتمنى لك التوفيق!End of insertion
ترجمة وتغطية إضافية: مي المهدي المزيد
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