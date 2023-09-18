كيف تلتحق بالتعليم العالي السويسري وتحصل على منحة دراسية؟



يشارك

Facebook

Twitter

البريد الإلكتروني

مطبعة نسخ الوصلة

إلى جانب المعهديْن التقنيْين الفدراليْين العاليْين في زيورخ ولوزان، واللذيْن يٌعدّان من بين الأفضل في العالم،رابط خارجي وجامعة برن التي تتصدر عناوين الأخبار بفضل مشاركتها في الاستكشافات الفضائية ، توجد في سويسرا العديد من الجامعات الأخرى الموزّعة عبر أنحاء البلاد. وقد احتلّت سويسرا المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد الجامعات مقارنة بنسبة الأفراد، حسب تصنيفات مجلة تايمز للتعليم العالي (THE) وللجامعات العالمية لعام 2020.

ويلتحق حوالي 258 ألف طالب وطالبة بمؤسسات التعليم العالي السويسرية كل عام: 61% في جامعة أو معهد فدرالي للتكنولوجيا، و30% في جامعة للعلوم التطبيقية، و8% في جامعة لتأهيل المعلمين والمعلمات. ويمتلك حالياً 44% من الأشخاص في سويسرا الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و64 عامًا مؤهلًا تعليميًا عاليًا، حصلوا عليه من جامعة أو من التعليم المهني العالي.

تلعب رسوم الدراسة المنخفضة عمومًا دورًا في جذب الطلاب من الخارج. وتتجاوز نسبة الخريجين الأجانب في سويسرا نظيراتها في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وتُعتبر معايير القبول بسيطة نسبيًا، حيث يكفي التوفّر على شهادة الثانوية العامة المعادلة للبكالوريا السويسرية، وإتقان لغة التدريس والحصول على تأشيرة دراسة لدخول البلاد. مع ذلك، تحتفظ كلّ جامعة بشروطها الخاصة في القبول، في نهاية الأمر.

أدّى الجمود السياسي المستمر الذي يحيط بمفاوضات سويسرا مع الاتحاد الأوروبي إلى إعاقة التعاون الأكاديمي مع الجامعات في الخارج. وتهدف الحكومة السويسرية إلى إعادة الانضمام إلى كل من برنامج "إيراسموس بلوس" و"أفق أوروبا"، وهما شبكتان لتبادل الطلاب، لكن المناقشات لا تزال جارية.

في سويسرا، يتم تنظيم المنح الدراسية لدرجتي البكالوريوس والماجستير من قبل الكانتون. وهذا يعني أن الطالب أو الطالبة يتعين عليهما التوجه للجهة المسؤولة في كانتون الجامعة، التي يرغب الطالب في الدراسة فيها.

هنا تجد/ين قائمة بأسماء الجامعات في كل كانتونرابط خارجي .

في العديد من الجامعات السويسرية لا يمكن لطلاب الماجستير الأجانب الحصول على منحة دراسية إلا إذا أكملوا درجة البكالوريوس في إحدى الجامعات السويسرية، كما هو الحال في جامعة زيورخ والمعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخرابط خارجي .

منح دراسية للدكتوراة والفن

أما بالنسبة لمنح البحث العلمي لدرجة الدكتوراه، فهناك جهة واحدة مسؤولة عن النظر في طلبات التقديم في إطار منح التميّز الفدرالية للباحثين والفنانين الأجانب.رابط خارجي تمنح سويسرا الباحثين والباحثات والفنانين والفنانات الأجانب أنواعًا مختلفة من المنح في جميع التخصصات عبر اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب (FCS):



المنح البحثية الجامعية مخصصة للإقامات البحثية أو الدكتوراه أو ما بعد الدكتوراه في الجامعات السويسرية والمعاهد الفدرالية للتكنولوجيا وجامعات العلوم التطبيقية. وهناك أيضاً المنح الفنية للفنانات والفنانين في المعاهد الموسيقية والمدارس الفنية السويسرية (متوفرة فقط لعدد محدود من البلدان)

يمكن العثور على معايير الأهلية والمعلومات المتعلقة بإجراءات التقديم وعناوين الاتصال وتفاصيل أخرى، مصنّفة حسب البلد، على الموقع الإلكتروني للجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب (FCS).رابط خارجي

عادة ما تتم إدارة المنح مباشرة من قبل الممثلية السويسرية المسؤولة في البلاد المعنية. وتحذّر السلطات السويسرية من الدّعوات الكاذبة للحصول على المنح الفدرالية، والتي يتم إرسالها عبر البريد الإلكتروني. لا تعلن اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب أبدًا عن الفرص المتاحة عبر البريد الإلكتروني. وتنصح السلطات بعدم الاستجابة لمثل هذه النداءات، وقبل كل شيء، بعدم تحويل أي أموال.

عملية التقديم

يتم تقديم المنح الدراسيةرابط خارجي من حيث المبدأ إلى الجهات الحكومية الأجنبية. يجب تقديم الطلبات للاختيار الأوليّ إلى المؤسسة الوطنية المسؤولة والتمثيل الدبلوماسي السويسري في بلد الطالب/ة الأصلي. سيقوم الممثل الدبلوماسي السويسري بعد ذلك بإرسال الطلبات المختارة مسبقًا إلى اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب لاتخاذ القرار النهائي. وأخيرًا، تمنح وزارة الداخلية منحًا دراسية بناءً على نصيحة اللجنة الفدرالية للمنح الدراسية للطلاب الأجانب.

لمعرفة إذا كانت دولتك ضمن الدول المشاركة في البرنامج، أنقر/ي على الرابط التالي أين ستجد/ين ملفاً للتحميل رابط خارجي عن الدول المشاركة في جميع قارات العالم.

هل تعرف/ين أن هناك منح دراسية من مؤسسات خاصة لمواطني ومواطنات الشرق الأوسط؟!

هناك أيضاً جهات خاصة ومؤسسات تقدم منحاً دراسية مثل مؤسسة (THE HUSSON HALABI FOUNDATION) رابط خارجي التي تدعم الأشخاص الفارّين من الحرب في منطقة الشرق الأوسط. الهدف الأساسي هو دعم الأشخاص المحرومين الذين فرّوا أو تعرّضوا للعنف من مناطق في الشرق الأوسط. تمنح المؤسسة الدعم حصريًا من خلال التعاون مع الجامعات المدرجة في قائمة أفضل الجامعات في العالم ("تصنيف جامعة تايمز للتعليم العالي العالمي").

وهناك أيضاً مؤسسة (Egyptian Education Foundationرابط خارجي ) التابعة لرجل الأعمال المصري سميح ساويرس.

نتمنى لك التوفيق!

ترجمة وتغطية إضافية: مي المهدي

المزيد

غالبًا ما تتعارض مطالب السكان المتزايدة أعدادهم مع احتياجات الطبيعة ومكوناتها، وهي حقيقة تثير بانتظام سجالات سياسية في سويسرا.

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .

طالع المزيد