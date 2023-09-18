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معرض السعودية للفعاليات يسلط الضوء على التوطين وتمكين المرأة والاستدامة وقيادة كرة القدم

9/18/2023 6:46:21 AM
(MENAFN- EIN Presswire)

DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES, September 18, 2023/EINPresswire/ -- أعلنت شركة إنفورما كونكت عن إطلاق الدورة الرابعة من معرض السعودية للفعاليات، المعرض الرائد لقطاع الفعاليات، في 18 سبتمبر في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويسلط المعرض على مدى يومين الضوء على إمكانات ازدهار القطاع المتنامي بسرعة في المملكة العربية السعودية، في ظل توقعات شركة موردور إنتلجنس بأن يسجل قطاع إدارة الفعاليات في السعودية نمواً سنوياً بنسبة 9.58% بقيمة تصل إلى 941.3 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2028.

ويستقطب المعرض أبرز المبتكرين في قطاع الفعاليات العالمي، ويشمل ذلك ما يزيد على 100 شركة عارضة ومزود محلي ودولي، وأكثر من 2,500 زائر مهتم بالقطاع، كما يستعرض أحدث التطورات التقنية للارتقاء بالفعاليات. وتتضمن فعاليات المعرض أكثر من 25 ندوة تفاعلية مجانية بمشاركة أبرز قادة القطاع لمناقشة أحدث التوجهات ومشاركة خبراتهم العميقة وأفكارهم القيّمة.

ويشارك في الندوات مجموعة من خبراء القطاع، بمن فيهم خالد المعوض، الرئيس التنفيذي في شركة ستوري، مجموعة إم بي سي؛ وبينوا هونارت، الرئيس التنفيذي لشركة إلكترا، والدكتورة هانيا برامكي – الرئيس التنفيذي لـ GoLEAD وغيرهم الكثير.

وتتضمن الندوات تقييم تطور قطاع الفعاليات في المملكة العربية السعودية، وسبل الاستفادة من الاستثمارات الكبرى في قطاعات السياحة والترفيه والرياضة بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وتشمل أبرز المواضيع المطروحة للنقاش توطين قطاع الفعاليات في المملكة ودعم المواهب المحلية واستقطاب الفعاليات العالمية وإطلاق فعاليات ناجحة على نطاق واسع وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي والميتافيرس في القطاع. كما يولي المعرض اهتماماً خاصاً بتمكين المرأة من خلال تسليط الضوء على قصص نجاح مجموعة من سيدات الأعمال في القطاع داخل المملكة.

ويقدم ستاس بلاجين، الحائز على جوائز والمدير التجاري لشركة يونيسن والذي يتمتع بخبرة تزيد على عشر سنوات في قطاع الرياضة، دراسة حالة تتناول بروز قيادة كرة القدم في المملكة العربية السعودية، كما يناقش الخبراء الدوليون في جلسة حوارية سبل تعزيز الاستدامة في قطاع الفعاليات.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عمار داجيناوالا، مدير المعارض في شركة إنفورما كونكت: "تبرز المملكة العربية السعودية كمستضيف للفعاليات الرياضية الكبرى، ووجهة سياحية مميزة مع قطاع ترفيه واسع، حيث يشهد قطاع الفعاليات نمواً غير مسبوق مع تزايد توقعات المستهلكين. كما أن المشهد يتغير بوتيرة سريعة لتلبية متطلبات الفعاليات عالمية المستوى ذات التأثير الاقتصادي الكبير، والتي بدورها توفر فرص توظيف جديدة للمواطنين السعوديين".

ومع التركيز على الابتكار، وبالتزامن مع سعي المملكة لاعتماد معايير عالمية تنسجم مع تقاليدها الثقافية، يقدم معرض السعودية للفعاليات خريطة طريق للتغيير ومركزاً معرفياً حيوياً للساعين إلى الارتقاء بمستوى فعالياتهم، والراغبين في دخول هذه السوق الحيوية الواعدة.

وتشمل قائمة الجهات العارضة لأحدث حلول القطاع، شركة ميديا برو إنترناشيونال، شريك المعرض ومقرها دولة الإمارات، والتي تدير عملياتها في منطقة الخليج العربي وسنغافورة والهند، وتَعد الزوار باختبار تجربة مرئية مميزة من خلال استخدام شاشات LED كبيرة عالية التقنية وأحدث وحدات التحكم. وفي هذا السياق، قال جينيش ناير، المؤسس المشارك ونائب الرئيس في شركة ميديا برو إنترناشيونال: "نسعى من خلال مشاركتنا إلى تقديم تجربة استثنائية في قطاع الصوتيات والمرئيات وتوفير مساحة للتعلم والنمو والمشاركة، بالإضافة إلى التعاون لرسم ملامح مستقبل التميز السمعي والبصري من خلال تقنيات الإضاءة المتنوعة، والأنظمة الصوتية الاحترافية، وعروض الفيديو البانورامية في الوقت الفعلي، بالاعتماد على أحدث المعدات والتقنيات".

وتصف شركة جي إي إس، المتخصصة في تقديم التجارب العالمية ومزود الخدمات الرئيسي للمعرض، المملكة بأنها إحدى أكثر أسواق الفعاليات والمعارض حيوية. وبدوره، قال دانيال بيرس، مدير نجاح العملاء في شركة جي إي إس: "نتطلع إلى التواصل مع زملائنا من خبراء الفعاليات ومشاركة أفكارنا حول مستقبل القطاع في المملكة. ونستعرض في دورة هذا العام مجموعة واسعة من خدماتنا ومنتجاتنا، بما فيها التصاميم المستدامة وأحدث تقنيات الفعاليات".

وتخطط الشركة الإماراتية سيروتونين تكنولوجيز لتقديم عروض توضيحية حول الروبوتات المستقبلية وعلم الموجات الدماغية وأنشطة الواقع المختلط والهولوجرام المدعوم بالذكاء الاصطناعي وعالم الروبوتات. ومن جهته، قال خالد الحسن، الرئيس التنفيذي لشركة سيروتونين تكنولوجيز: "نتطلع إلى الكشف عن تقنياتنا الفريدة والتي ستساهم في رسم ملامح عصر جديد لتجارب الفعاليات والمعارض وإرساء مستقبل مزدهر للقطاع".

ويستقبل معرض السعودية للفعاليات زواره من القطاع حصراً من الساعة 12 ظهراً وحتى 6 مساءً يوم 18 سبتمبر؛ ومن الساعة 12 ظهراً وحتى 8 مساءً يوم 19 سبتمبر. لمزيد من المعلومات حول معرض السعودية للفعاليات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:

Pragati Malik
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