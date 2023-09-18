انطلاق النسخة الثامنة من مسابقة“تقنية المعلومات والاتصالات” لتنمية المواهب الرقمية الوطنية

الرياض – أصداف نيوز:

انطلقت، أمس الأحد، فعاليات النسخة الثامنة من مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع شركة هواوي العالمية، بحضور عدد من قيادات الجانبين، ومسؤولي وقيادات عدد من الوزارات والجامعات.

وتهدف المسابقة في نسختها الثامنة التي تقام في 15 دولة في منطقة الشرق الاوسط ووسط آسيا بالتزامن مع إقامتها في المملكة، إلى اكتشاف وتنمية المواهب الرقمية الوطنية، إذ تعد من أهم المبادرات في المنطقة المعنية بإعداد جيل الشباب لتحمل مسؤولياته الوطنية في بناء العالم الرقمي الذي يضع في متناول كل فرد ومنزل وشركة ومؤسسة شبكات متكاملة للاتصالات.

ووفقًا لبرنامج المسابقة، ستتاح للطلاب المشاركين من أبناء وبنات الوطن في المراحل المختلفة للمسابقة فرص اكتساب المعرفة والاطلاع على أحدث تقنيات المعلومات والاتصالات من خلال مواد الدورة التدريبية التي تتضمن كل ما هو جديد في مجال بروتوكول الإنترنت وتقنية المعلومات بالإضافة إلى تقنيات الجيل الخامس التي تعد نقلة نوعية في طريقة تسيير الأعمال وتواصل الأفراد، وتسهم المسابقة بالدرجة الأولى في تشجيع الابتكار والإبداع بين صفوف الطلاب والطالبات وتزيد من القدرات التنافسية للمجتمعات.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هواوي السعودية ليام زاو، أن المسابقة تسهم في نسختها الثامنة بدور فاعل وكبير في تشجيع نشر المعرفة وتبادل المعلومات في المنطقة، مشيراً إلى أن هواوي ستتمكن من تنمية المواهب المحلية الواعدة في تقنية المعلومات والاتصالات وإعداد الجيل القادر على القيادة نحو المرحلة التالية من عملية التحوّل الرقمي.

وعلى مدار الأعوام السبعة الماضية، تقدم أكثر من 12500 طالبًا وطالبة من عدة كليات وجامعات من المملكة بطلبات للمشاركة في مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات. وشهدت نسخة العام الماضي مشاركة 6 مواهب سعودية في التصفيات النهائية لمسابقة تقنية المعلومات والاتصالات في الشرق الأوسط، حيث حصد فريق المملكة فئة“الأداء المتميز”، كما يعد التسجيل متاحًا في مسابقة هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات في السعودية حتى 20 أكتوبر 2023 عبر الموقع الإلكتروني.–واس