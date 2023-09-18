كيف تربين طفلاً هادئاً وسط فوضى العالم الحديث؟

كما أن التوفيق بين العمل والأسرة والالتزامات الشخصية غالباً ما يجعل الآباء يشعرون بالتوتر والانفصال عن أطفالهم. ووسط هذه الفوضى، تظهر الرغبة في تربية أطفال هادئين، يجعلون التربية، منظمة وأكثر أماناً بالنسبة للآباء، حيث يصبح زرع صفة الهدوء من أكثر المتطلبات حاجة لدى أي أبوين، إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تربية طفل هادئ وسط فوضى العالم الحديث، كما يقترحها الاختصاصيين التربويين والنفسيين.



استمعي إلى طفلك من دون إصدار أحكام

أحد الجوانب الأساسية للتربية الواعية هو تنمية التعاطف والقدرة على التفهم، فنحن كآباء، من الضروري أن نحاول الاستماع إلى تجارب أطفالنا وفهمها من دون إصدار أحكام. وبدلاً من تجاهل عواطفهم أو فرض آرائنا وأسلوب حياتنا عليهم، يجب علينا أن نخلق مساحة آمنة للتواصل المفتوح معهم. ومن خلال الاعتراف بمشاعرهم والتحقق منها، فإننا نوفر لأطفالنا الراحة والدعم الذي يحتاجونه للتعبير عن أنفسهم بصدق.



تأكدي من مشاعر طفلك وما يمر به

يعتبر التحقق من الصحة أداة قوية في التربية الواعية. في كثير من الأحيان، قد يواجه الأطفال مشاعر تبدو تافهة للبالغين، ولكن بالنسبة لهم، هذه المشاعر مهمة. كآباء، يجب علينا أن نأخذ الوقت الكافي للتحقق من صحة عواطف أطفالنا ومشاعرهم. ومن خلال الاعتراف بتجاربهم، نظهر لهم أننا نحترم مشاعرهم، وأنهم يشعرون بأننا بجانبهم ومتفهمون لما يمرون به.



لا تفرضي مشاعرك السلبية عليهم

يمكن أن تمتد مشاعر الوالدين في بعض الأحيان إلى تفاعلات مع أطفالنا من دون قصد. ومن الأهمية بمكان أن نكون على دراية بهذه المشكلة، وتجنب إسقاط المشاعر السلبية من المواقف المختلفة التي تواجهنا على أطفالنا. على سبيل المثال، إذا كان لدينا يوم مرهق في العمل، فيجب علينا الامتناع عن الرد ونحن عصبيون على أسئلة طفلنا البريئة. بدلا من ذلك، خذي وقتاً لتهدئة نفسك واجابة بوعي.

شجعي أطفالك على التعبير المنفتح والصراحة

إن كشف أسرار الطفل أمام الآخرين، بسبب عواطفه أو تجاربه يمكن أن تكون له آثار سلبية طويلة الأمد على احترامه لذاته وحياته العاطفية. لكن الأبوة والأمومة الواعية تعتمد على التعبير المنفتح من دون حكم أو خجل. بدلا من تجاهل مشاعرهم بعبارات مثل: "لا تكن سخيفاً" أو "لا ينبغي أن تشعر بهذه الطريقة"، يمكننا أن نقول: "أتفهم أنك تشعر بالانزعاج، ولا بأس أن تشعر بهذه الطريقة. "



ضعي الحدود للتعامل المحترم

إن وضع الحدود أمر ضروري في أي علاقة، بما في ذلك العلاقة بين الوالدين والطفل. حيث تتضمن الأبوة والأمومة الواعية وضع حدود صحية مع أطفالنا، وبنفس القدر من الأهمية، احترام حدودهم أيضاً. اخلقي محادثات مع طفلك حول هذه الحدود مسبقاً للتأكد من حقيقة مشاعره وما حدث معه، لأن هذا النهج يعزز الاحترام المتبادل ويعزز الرابطة بين الوالدين والطفل.

سيدتي