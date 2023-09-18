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قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يبدأ في تشرين الأول المقبل

9/18/2023 6:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، البدء بدء العمل بخطة تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى كفالة إلزامية مطلع تشرين الأول المقبل.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، فان الكفالة الإلزامية تسري على السيارات ذات موديل/ طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو.
وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات.

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