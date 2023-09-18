قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يبدأ في تشرين الأول المقبل

قرار إلزام التجار بكفالة المركبات الجديدة يبدأ في تشرين الأول المقبل
التاريخ
9/18/2023 6:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، البدء بدء العمل بخطة تنفيذ قرار إخضاع السيارات المستوردة من التجار وأصحاب المعارض من غير الوكلاء إلى كفالة إلزامية مطلع تشرين الأول المقبل.
ووفقاً لقرار مجلس الوزراء، فان الكفالة الإلزامية تسري على السيارات ذات موديل/ طراز سنة التخليص أو السنة التي تسبقها أو السنة التي تليها، وتكون المسافة التي قطعتها أقل من 1000 كيلو.
وتتراوح قيمة الكفالة الإلزامية بنسبة 3-7% من قيمة المركبة غير شاملة ضريبة المبيعات.
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