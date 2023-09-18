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ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 37 أسيرة

9/18/2023 6:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (37) أسيرة، وذلك بعد أن صدر مؤخرًا حُكم بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات بحق الناشطة آية الخطيب من أراضي عام 1948، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيقل.


وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الأسيرة الخطيب نُقلت اليوم من الحبس المنزلي الذي استمر لنحو عامين إلى السجن الفعلي، بعد القرار الجائر الذي صدر بحقها، والذي يأتي في إطار السياسة الانتقامية التي تنفذها سلطات الاحتلال، وفي محاولتها المستمرة لتقويض أي دور فاعل لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948.


يُذكر أن الخطيب كانت قد اعتُقلت في شباط/ فبراير 2020، وأمضت في حينه نحو عامين، ثم جرى تحويلها إلى الحبس المنزلي الذي بقيت رهنًا له حتى اليوم، واليوم سيبدأ تنفيذ السجن الفعلي بحقها لتكمل ما تبقى لها من الحكم الصادر بحقها، علما أن الخطيب متزوجة، وهي أم لطفلين.

وفا


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