ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 37 أسيرة



وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الأسيرة الخطيب نُقلت اليوم من الحبس المنزلي الذي استمر لنحو عامين إلى السجن الفعلي، بعد القرار الجائر الذي صدر بحقها، والذي يأتي في إطار السياسة الانتقامية التي تنفذها سلطات الاحتلال، وفي محاولتها المستمرة لتقويض أي دور فاعل لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948.



يُذكر أن الخطيب كانت قد اعتُقلت في شباط/ فبراير 2020، وأمضت في حينه نحو عامين، ثم جرى تحويلها إلى الحبس المنزلي الذي بقيت رهنًا له حتى اليوم، واليوم سيبدأ تنفيذ السجن الفعلي بحقها لتكمل ما تبقى لها من الحكم الصادر بحقها، علما أن الخطيب متزوجة، وهي أم لطفلين.

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