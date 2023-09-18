ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 37 أسيرة

ارتفاع عدد الأسيرات في سجون الاحتلال إلى 37 أسيرة
التاريخ
9/18/2023 6:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - ارتفع عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال الإسرائيلي إلى (37) أسيرة، وذلك بعد أن صدر مؤخرًا حُكم بالسجن الفعلي لمدة أربع سنوات بحق الناشطة آية الخطيب من أراضي عام 1948، إضافة إلى غرامة مالية بقيمة 25 ألف شيقل.
وقال نادي الأسير، في بيان صحفي، إن الأسيرة الخطيب نُقلت اليوم من الحبس المنزلي الذي استمر لنحو عامين إلى السجن الفعلي، بعد القرار الجائر الذي صدر بحقها، والذي يأتي في إطار السياسة الانتقامية التي تنفذها سلطات الاحتلال، وفي محاولتها المستمرة لتقويض أي دور فاعل لأبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948.
يُذكر أن الخطيب كانت قد اعتُقلت في شباط/ فبراير 2020، وأمضت في حينه نحو عامين، ثم جرى تحويلها إلى الحبس المنزلي الذي بقيت رهنًا له حتى اليوم، واليوم سيبدأ تنفيذ السجن الفعلي بحقها لتكمل ما تبقى لها من الحكم الصادر بحقها، علما أن الخطيب متزوجة، وهي أم لطفلين.
وفا
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