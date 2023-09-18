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إيران تؤكد أن تبادل السجناء مع الولايات المتحدة سيتم اليوم

9/18/2023 6:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أنه سيتم الإفراج عن 5 إيرانيين في السجون الأمريكية، وأن أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية ستكون بحوزتها اليوم الاثنين.
وقال كنعاني خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن "مسار تنفيذ اتفاق تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية يتم ويتقدم بشكل جيد وخطوة بخطوة"، مشيرا إلى أنه ستتم مبادلة خمسة سجناء إيرانيين بخمسة سجناء أمريكيين.


وأفاد بأنه "سيعود مواطنان إلى إيران بناء على مصلحتهما ورغبتهما، وسينضم شخص واحد إلى عائلته في دولة ثالثة، ويريد المواطنان الآخران البقاء في أمريكا".


والثلاثاء الماضي، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حديث لقناة "إن بي سي نيوز" الأمريكية أن بلاده هي صاحبة القرار في كيفية التصرف في 6 مليارات دولار من أموالها المفرج عنها في كوريا الجنوبية، ضمن صفقة تبادل سجناء بين طهران وواشنطن، مضيفا أن "هذه الأموال مملوكة للشعب الإيراني والحكومة الإيرانية، ولذا فإن الجمهورية الإسلامية هي من ستقرر ما تفعله بهذه الأموال".


وتوصلت إيران والولايات المتحدة في 10 أغسطس إلى تفاق لتبادل السجناء، تفرج بموجبه كل منهما عن 5 سجناء، كما يسمح لإيران بالوصول إلى 6 مليارات دولار من عوائد نفطها، كانت مجمدة في كوريا الجنوبية.


وبمقتضى الاتفاق، يسمح للبنوك الكورية الجنوبية التي كانت الأموال الإيرانية مودعة فيها بتحويلها إلى قطر تحت إشراف البنك المركزي القطري، شريطة ألا يسمح لإيران باستخدامها سوى للأغراض الإنسانية، وفقا لنظام العقوبات الأمريكية.


وأخطرت الحكومة الأمريكية الكونغرس الاثنين الماضي بأنها أصدرت ترخيصا لبنوك دولية يسمح بتحويل 6 مليارات دولار إلى قطر دون التعرض لعقوبات أمريكية.

RT

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