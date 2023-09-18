Monday, 18 September 2023 02:53 GMT

مدفيديف يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة دونيتسك بتوجيه من بوتين

9/18/2023 6:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تفقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين، ميدان تدريب الجنود المتعاقدين في جمهورية دونيتسك على خط متقدم في الجبهة.


وقال مساعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليغ أوسيبوف إن "مدفيديف بتكليف من القائد الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين تفقد ميدان تدريب للجنود المتعاقدين الواقع في جمهورية دونيتسك على مقربة من الخط الأمامي للجبهة، وتعرف على سير التدريبات وظروف الخدمة".


وسبق أن زار مدفيديف المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا، حيث التقى برئيسي جمهوريتي لوغانسك ليونيد باسيشنيك، ودونيتسك دينيس بوشيلين، وبحث معهما إجراءات ضمان أمن الجمهوريتين.


كما قام مدفيديف بعدة زيارات تفقدية لمراكز تدريب المقاتلين المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

RT

MENAFN18092023000208011052ID1107088508

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث