مدفيديف يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة دونيتسك بتوجيه من بوتين



وقال مساعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليغ أوسيبوف إن "مدفيديف بتكليف من القائد الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين تفقد ميدان تدريب للجنود المتعاقدين الواقع في جمهورية دونيتسك على مقربة من الخط الأمامي للجبهة، وتعرف على سير التدريبات وظروف الخدمة".



وسبق أن زار مدفيديف المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا، حيث التقى برئيسي جمهوريتي لوغانسك ليونيد باسيشنيك، ودونيتسك دينيس بوشيلين، وبحث معهما إجراءات ضمان أمن الجمهوريتين.



كما قام مدفيديف بعدة زيارات تفقدية لمراكز تدريب المقاتلين المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

RT