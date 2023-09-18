أحمد سعد يحصل على جائزة افضل اغنية عربية عن اغنيته ايه اليوم الحلو ده

أحمد سعد يحصل على جائزة افضل اغنية عربية عن اغنيته ايه اليوم الحلو ده
التاريخ
9/18/2023 6:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل النجم أحمد سعد على جائزة أفضل أغنية عربية، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد 17 ايلول .
وجاء فوز أحمد سعد بالجائزة عن أغنيتين هما "سايرينا يا دنيا" و"إيه اليوم الحلو ده".
في الفن
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