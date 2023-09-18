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أحمد سعد يحصل على جائزة افضل اغنية عربية عن اغنيته ايه اليوم الحلو ده

9/18/2023 6:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- حصل النجم أحمد سعد على جائزة أفضل أغنية عربية، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023، الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت مساء الأحد 17 ايلول .


وجاء فوز أحمد سعد بالجائزة عن أغنيتين هما "سايرينا يا دنيا" و"إيه اليوم الحلو ده".

في الفن


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