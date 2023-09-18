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طالبة في الابتدائي تناشد الامن العام .. وهذا ما حصل !

9/18/2023 6:10:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ناشدت الطالبة جوري الزعبي "7 سنوات" الجهات المعنية والمختصة لتركيب شواخص مرورية وعمل ممر للمشاة أمام مدرسة "جميلة ابو باشا الأساسية المختلطة".
وبالتنسيق من قبل العقيد رائد العساف مدير المعهد المروري وبلدية اربد وإدارة السير وأصحاب العلاقة، تمت الإستجابة لمناشدة الطالبة جوري لدراسة الوضع المروري عن المدرسة وبوشر التنسيق لإعطاء محاضرات توعوية للطلبة حول الاستخدام الامن والسليم للطرق .
وبتوجيه من رئيس البلدية المهندس نبيل الكوفحي لمديرية المرور، تم تعزيز الموقع بمطبات وهمية وممر مشاة وتركيب شواخص مرورية ارشادية في الموقع .
وعبرت الطالبة جوري عن سعادتها لاقامة ممر مشاة أمام مدرستها ، حفاظا على سلامتها وزملائها .

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