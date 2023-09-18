حادث سير في ليبيا يودي بحياة 8 أشخاص بينهم أفراد من فريق إغاثة يوناني

حادث سير في ليبيا يودي بحياة 8 أشخاص بينهم أفراد من فريق إغاثة يوناني
التاريخ
9/18/2023 6:09:49 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
أثينا/PNN- قُتل ثمانية أشخاص، بينهم خمسة أفراد من فريق إغاثة يوناني، جراء حادث سير، وقع مساء أمس، أثناء توجههم إلى مدينة درنة التي اجتاحها إعصار مدمر في 10 سبتمبر/أيلول الجاري.
وأفاد وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل، بأن "حادث السير أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد عائلة ليبية، وإصابة اثنين آخرين".
ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحادث الذي أدى للأسف إلى مقتل خمسة من أعضاء الوفد اليوناني، وإصابة 14 آخرين بجروح، بأنه "مأساوي".
وذكرت هيئة أركان الجيش اليوناني في بيان أنه "ستتم إعادة خمس جثث، بينهم ثلاثة مسؤولين من الجيش اليوناني ومترجمان من وزارة الخارجية اليونانية كانوا يشاركون في فريق الإنقاذ، إلى أثينا الاثنين"، على متن طائرة عسكرية يونانية، وإصابة الـ14 آخرين بجروح.
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