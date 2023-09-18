حادث سير في ليبيا يودي بحياة 8 أشخاص بينهم أفراد من فريق إغاثة يوناني

وأفاد وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل، بأن "حادث السير أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد عائلة ليبية، وإصابة اثنين آخرين".

ووصف رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الحادث الذي أدى للأسف إلى مقتل خمسة من أعضاء الوفد اليوناني، وإصابة 14 آخرين بجروح، بأنه "مأساوي".

وذكرت هيئة أركان الجيش اليوناني في بيان أنه "ستتم إعادة خمس جثث، بينهم ثلاثة مسؤولين من الجيش اليوناني ومترجمان من وزارة الخارجية اليونانية كانوا يشاركون في فريق الإنقاذ، إلى أثينا الاثنين"، على متن طائرة عسكرية يونانية، وإصابة الـ14 آخرين بجروح.