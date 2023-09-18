جلسة استئناف للأسير كايد الفسفوس الأربعاء المقبل

جلسة استئناف للأسير كايد الفسفوس الأربعاء المقبل
التاريخ
9/18/2023 6:09:48 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية، عينت جلسة استئناف للأسير المضرب عن الطعام كايد الفسفوس في محكمة عوفر العسكرية يوم الأربعاء المقبل.
ويواصل الأسير الفسفوس إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ48 على التوالي رفضا لجريمة الاعتقال الإداري الصادر بحقه.
يُشار إلى أن الفسفوس يبلغ من العمر (34 عاما)،
وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله في 2/5/2023 إداريًا، وهو أسير سابق أمضى نحو 7 سنوات في سجون الاحتلال، وقد بدأت مواجهته للاعتقال منذ عام 2007، وكان قد خاض إضرابا عن الطعام في نهاية شهر أيار، وبداية حزيران المنصرم، واستمر لمدة 9 أيام، كما خاض عام 2021 إضرابًا ضد اعتقاله الإداري، واستمر لمدة (131) يومًا، علمًا أن أشقاءه كافة تعرضوا للاعتقال، واليوم إلى جانبه تعتقل سلطات الاحتلال أربعة أشقاء له إداريًا، وجميعهم أسرى سابقون، وهو متزوج وأب لطفلة.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال أكثر من (5200)، من بينهم (1264) معتقلًا إداريًا بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات، بحسب آخر المعطيات حتى نهاية شهر آب المنصرم.
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