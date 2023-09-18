موجة حارة ربيعية تلهب أستراليا ودرجات الحرارة ستكسر أرقاما قياسية

وتتعرض أستراليا لموجة حارة متزايدة منذ مطلع الأسبوع بدأت في مناطق وسط البلاد ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومن المرجح أن تستمر حتى يوم الأربعاء في أنحاء ولايات جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه يتوقع كسر عدة مستويات قياسية جرى تسجيلها أوائل الربيع على مدى الأيام المقبلة، واصفا الحرارة بأنها“غير معتادة إطلاقا في سبتمبر”.

وقال المكتب في منشور على منصة فيسبوك الأحد“يُتوقع ألا تنكسر الموجة الحارة حتى الأربعاء فصاعدا، إذ ستعبر كتلة هواء بارد أقوى ولايات الجنوب الشرقي”.

ووفقا لتوقعات مكتب الأرصاد فإن درجات الحرارة في غرب سيدني ستصل إلى 36 درجة مئوية الاثنين قبل أن تتراجع إلى 22 درجة مئوية يوم الخميس.

(رويترز)



