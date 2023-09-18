الحياة تعود تدريجيًّا إلى المناطق التي دمرها الزلزال وسط المغرب

ورغم الفاجعة الكبيرة والفقد الذي أصاب عائلات المناطق المنكوبة، فإن السكان يحاولون بدء حياة جديدة وترك الأحزان خلفهم.

ويقبع قرويون في بعض من أكثر الأماكن انعزالًا بمنطقة ضربها زلزال المغرب، في خيام مؤقتة يعتمدون فيها على البهائم لجلب الإمدادات الضرورية، بينما ينتظرون وصول المساعدات بعد ما يقرب من أسبوع على وقوع الكارثة.

وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصًا وأوقع 5674 مصابًا، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية؛ ما يجعله أسوأ زلزال من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

وفي انتظار أن تعود الحياة بشكل كامل إلى طبيعتها يعيش عدد كبير من المتضررين، والذين هدمت منازلهم، في خيام نصبت فوق ركام البيوت المتهدمة ويستعينون بالطاقة الشمسية للإنارة.

ويصف متضررون من الزلزال التعاطف الكبير الذي لقوه من قبل المغاربة بأنه كان سندًا لهم في تجاوز المحنة، ونسيان ما حدث في تلك الليلة التي لم يعودوا يرغبون في تذكر تفاصيلها.

وفي وقت سابق أكدت وزيرة السكنى وسياسة المدينة المغربية فاطمة الزهراء المنصوري خلال زيارتها للمتضررين، أن الحكومة تعمل على توفير احتياجات السكان، وتسريع تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررًا من الزلزال.