سلطة المياه تناقش مشروع صرف صحي شمال شرق رام الله مع بنك الاستثمار الأوروبي

وخلال الاجتماع قام م. عادل ياسين بوضع فريق بنك الاستثمار الأوروبي بصورة أبرز التطورات بخصوص عطاءات تصميم شبكات الصرف الصحي ومحطة المعالجة التي يتم تمويلهما من خلال البنك الدولي وايضا جاهزية سلطة المياه الفنية والادارية والمالية لاستكمال كافة المتطلبات لتنفيذ المشروع وتشغيله.

وفيما اكد السيد مايكل نوسيك مسؤول ملف المشروع في بنك الاستثمار الاوروبي ان الاجراءات لتمويل المشروع تسير ضمن الخطة ولا يوجد أي معيقات او تحديات تواجه المشروع، وأنه سيتم تحضير مسودة اتفاقية تمويل المشروع خلال الشهر القادم مع اكتمال جميع الإجراءات لتوقيع الاتفاقية المالية والتي ستتم قبل نهاية شهر تشرين ثاني القادم.

ومن الجدير ذكره ان هذا المشروع يخدم 14 تجمعا في منطقة شمال شرق رام الله بعدد سكان يزيد عن 80 ألف نسمة ويتكون من شبكات صرف صحي وخطوط ناقلة ومحطة معالجة انظمة طاقة شمسية في المرحلة الاولى واعادة استخدام المياه المعالجة في المرحلة الثانية.



