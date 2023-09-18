أسترازينيكا تفتتح مكاتبها الجديدة والمستدامة في مجمع دبي للعلوم



افتتحت "أسترازينيكا" الشركة العالمية المتخصصة في الصناعات الدوائية القائمة على البحث العلمي؛ مكاتبها الجديدة المستدامة في مجمع دبي للعلوم التابع لمجموعة تيكوم، في خطوة تشكل علامة فارقة في مسيرة الشركة للحد من البصمة الكربونية في دولة الإمارات .

ويأتي افتتاح هذه المكاتب في إطار جهود "أسترازينيكا" لتسريع التحول نحو رعاية صحية مستدامة خالية من الكربون في الإمارات، بما ينسجم مع التزامها بتحقيق صافي انبعاثات صفرية مرتكز على العلم بحلول عام 2045.

وتشمل الخطط الرئيسة للشركة التحول إلى السيارات الكهربائية (EV100) بحلول عام 2025، وإطلاق الجيل التالي من أجهزة الاستنشاق الحديثة من "أسترازينيكا" ذات التأثير المناخي القريب من الصفر في الدولة.

حضر الافتتاح سعادة الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، و سعادة الدكتور أحمد الخزرجي المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات في دائرة الصحة – أبوظبي و الدكتور رمضان البلوشي مدير إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي بجانب كل من باسكال سوريو، الرئيس التنفيذي العالمي لشركة "أسترازينيكا؛ وعبدالله بالهول الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم؛ ومروان عبد العزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم؛ بالإضافة إلى نخبة من المسؤولين.

وتهدف المنشأة الجديدة الممتدة على مساحة 20 ألف قدم مربعة، إلى تحقيق المعايير البلاتينية في الريادة في مجال الطاقة والتصميم البيئي (LEED)، المعترف بها عالمياً لتحقيق الاستدامة على النحو الذي تمّ تحديده من قبل المجلس الأمريكي للمباني الخضراء.

وأكد سامح الفنجري رئيس منطقة دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة أسترازينيكا، أهمية جهود خفض انبعاثات غازات الدفيئة في ظل تهديدات التغيّر المناخي والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري والمحافظة على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، عن طريق الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2045 على أبعد تقدير.

كما أكد حرص دولة الإمارات على تبنّي نظام بيئي للرعاية الصحية يدعم تحقيق التناغم في مجال العدالة والمرونة الصحية والعمل المناخي، في صورة إيجابية تعكس تعاون الجميع من أجل الجميع.

من جانبه، أكد مروان عبدالعزيز جناحي النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مجمّع دبي للعلوم، أن شركات العلوم تلعب دوراً حيوياً وتترك تأثيراً راسخاً على المجتمع والبيئة، وذلك نظراً لأهمية حضورها في مختلف المجالات بما يشمل الصحّة والتقدّم العلمي، عبر تبني مفاهيم الابتكار الصديقة للبيئة وتوفير نظام رعاية صحية مستدام.

يذكر أن مجمّع دبي للعلوم من مجمعات الأعمال المتخصصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للاستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية.