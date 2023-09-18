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الاعتدال الخريفي السبت والأرصاد تدعو للجاهزية

9/18/2023 6:00:06 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -
قال مدير ادارة الارصاد الجوية السيد رائد رافد آل خطاب ان الحسابات الفلكية تشير الى ان الاعتدال الخريفي هذا العام يصادف يوم السبت المقبل 23/09/2023 حيث تكون الشمس عمودية على خط الاستواء مع تساوي عدد ساعات الليل و النهار تقريبا في هذا اليوم، لتبدأ ساعات النهار بعده بالتناقص وتزداد ساعات الليل.

ويستمر خريف هذا العام فلكيا 89 يوما و20ساعة و44دقيقة حتى الحادي والعشرين من شهر كانون أول والذي يصادف حينها الانقلاب الشتوي.

وأضاف آل خطاب بان السجل المناخي الأردني في إدارة الأرصاد الجوية يشير أن المملكة شهدت فصول الخريف السابقة 37موجة حر كان آخرها العام الماضي 2022، كما وشهدت بعض مناطق المملكة مع أواخر فصل الخريف لتشكل الصقيع.

ومن المعروف أن فصل الخريف يعتبر فصلا انتقاليا ما بين فصل الصيف والشتاء ويشهد انماطاً متعددة من حيث الأجواء، سواء الجافة والدافئة أو الحارة نسبيا والحارة، وتبدأ درجات الحرارة في هذا الفصل ومعدلاتها بالانخفاض التدريجي مع تباين حراري واضح خلال اليوم الواحد سواء خلال ساعات النهار او الليل، ومع نهايات فصل الخريف تزداد فرص تشكل الصقيع وتساقط الثلج في بعض المناطق، خاصة مع تشكل المنخفضات التي يترافق معها جبهات باردة.

وأفاد آل خطاب إن فصل الخريف خاصة مع بداياته يشهد هطولات مطرية مع تأثر المملكة بحالات عدم استقرار جوي بسبب نشاط منخفض البحر الأحمر بالتزامن مع التقلبات المختلفة في طبقات الجو العليا، والتي تؤدي لهطولات مطرية في مناطق مختلفة عادة.

وخلال تصريحه ذكر آل خطاب بأن التوقعات الموسمية خلال فصل الخريف تشير الى أن درجات الحرارة بشكل عام أعلى من معدلاتها العامة في أغلب المناطق، وأن الهطولات المطرية في معظم المناطق أعلى من معدلاتها العامة خاصة المناطق الجنوبية.

ومع بداية الموسم المطري المرتقب توصي إدارة الأرصاد الجوية الجهات الخدماتية الى الإستعداد ورفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية في الموسم المقبل، خاصة مع التغيرات التي لاحظناها على أنماط الهطولات في السنوات الماضية والمتوقع تكرارها هذا العام، والتي أدت في المواسم الماضية الى خسائر مختلفة، مثل الهطولات الغزيرة وتشكل السيول المفاجئة وتساقط البرد والثلج وشدة الرياح والغبار، حيث أصبح من الواضح وجود بصمة للتغيرات المناخية على المنطقة تستوجب منا تحديث الخطط وتطويرها لمواجهة التغيرات التي تلمسها المنطقة ككل، خاصة حوض البحر الأبيض المتوسط.

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