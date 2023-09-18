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صافرات الإنذار تعلن بدء تمرين (درب الأمان 3)

9/18/2023 5:26:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – فعل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صافرات الإنذار اليوم صباحا للإعلان عن بدء تمرين "درب الأمان 3".

وبدأت اليوم الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3)، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.

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