صافرات الإنذار تعلن بدء تمرين (درب الأمان 3)

صافرات الإنذار تعلن بدء تمرين (درب الأمان 3)
التاريخ
9/18/2023 5:26:58 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – فعل المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات صافرات الإنذار اليوم صباحا للإعلان عن بدء تمرين "درب الأمان 3".
وبدأت اليوم الاثنين، فعاليات التمرين الوطني درب الأمان (3)، الذي ينفذه المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات على مدار يومين، للوقوف على مدى استعداد وجاهزية المؤسسات العامة والخاصة للتعامل مع الزلازل وتداعياتها.
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