الأرصاد: الإمارات تتأثر بمنخفض جوي اليوم وغداً

الأرصاد: الإمارات تتأثر بمنخفض جوي اليوم وغداً
التاريخ
9/18/2023 5:26:52 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
تتأثر الإمارات بمنخفض جوي اليوم وغداً
نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق في طبقات الجو السطحية والعلوية مصاحباً معه كتلة هوائية رطبة ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تطور السحب الركامية المحلية على شرق الدولة بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية باتجاه السواحل مصحوبة بسقوط أمطار وفق المركز الوطني للأرصاد.
الطقس المتوقع: الإثنين والثلاثاء:
سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وقد يصاحبها البرق والرعد وسقوط بعض البرد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية.
الرياح: معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.
البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.
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