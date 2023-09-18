الأرصاد: الإمارات تتأثر بمنخفض جوي اليوم وغداً

تتأثر الإمارات بمنخفض جوي اليوم وغداً

نتيجة لتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي من الشرق في طبقات الجو السطحية والعلوية مصاحباً معه كتلة هوائية رطبة ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تطور السحب الركامية المحلية على شرق الدولة بعد الظهر تمتد على بعض المناطق الداخلية باتجاه السواحل مصحوبة بسقوط أمطار وفق المركز الوطني للأرصاد.

الطقس المتوقع: الإثنين والثلاثاء:



سحب ركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة وقد يصاحبها البرق والرعد وسقوط بعض البرد أحياناً على مناطق مختلفة من الدولة خاصة شرقاً وجنوباً وتمتد على بعض المناطق الداخلية.



الرياح: معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية تكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.



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