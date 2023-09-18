«نخيل» تطرح أول مجموعة من فلل «نخلة جبل علي»



أطلقت شركة "نخيل"، المطور العقاري الرائد عالمياً والتي تتخذ من دبي مقراً لها، مشروعها الطموح في السوق عبر طرح أول مجموعة من فلل "نخلة جبل علي" للبيع.

ويأتي ذلك في أعقاب اعتماد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، المخطط الجديد لمشروع "نخلة جبل علي" في يونيو الماضي.



ويشمل الإطلاق المرتقب أربع سعف تتربع عليها فلل "كورال" وفلل "بيتش"، والتي يتوفر كل منها بثمانية أنماط فريدة. وتم استلهام هذه الفلل من جمال الطبيعة المحيطة، حيث تعكس تصاميمهما المميزة روعة المياه الزرقاء الهادئة والشواطئ البيضاء والطبيعة الخلابة التي سيستمتع بها السكان. ومن المتوقع أن تمهّد هذه الفلل لترسيخ مستقبل "نخلة جبل علي" كوجهة سكنية عصرية مفضلة.

وبهذه المناسبة، قالت رشا حسن، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى شركة "نخيل:" "بصفتها شركة رائدة في توفير أنماط الحياة العصرية على الواجهة البحرية، تجسّد 'نخيل' رحلة النمو المذهلة لدبي وإنجازاتها الاستثنائية في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبي أعلى المعايير العالمية. ويأتي طرح مشروع 'نخلة جبل علي ' في السوق بالوقت المناسب حيث تلعب الجزيرة دوراً محورياً في تشكيل مستقبل المدينة، وإرساء معيار عالمي لأنماط العيش على الواجهة البحرية، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية لنمط الحياة العصري".

وعملت العديد من شركات الهندسة المعمارية الدولية والإقليمية الرائدة على تصميم فلل تكرّس التواصل بين أنماط الحياة الداخلية والخارجية التي سيستمتع بها سكان "نخلة جبل علي"؛ حيث تمتاز الفلل بواجهات زجاجية تمتد من الأرض إلى السقف متيحةً لقاطنيها الاستمتاع بإطلالات بانورامية رائعة على الشواطئ الخاصة، بالإضافة إلى طيف رائع من الألوان الحيادية مع استخدام تشطيبات فاخرة لخلق أجواء هادئة في الأحياء الحصرية للسعف.

وتدمج السعف الأربع اعتبارات الصحة البدنية والعافية ضمن أنماط الحياة اليومية؛ حيث تساعد سكان الفلل على تبني أسلوب حياة نشط من خلال شوارعها الواسعة للمشاة، والتي تتيح للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية الوصول إلى الشاطئ عبر الحدائق. ويركز تصميم السعف على المساحات الخضراء الواسعة بالإضافة إلى إنشاء ممرات مشجّرة تتخللها تظليل واسع من الأشجار.

تمتد "نخلة جبل علي" على مساحة 13.4 كيلومتراً مربعاً وتحظى بأطول شريط ساحلي بين جميع وجهات دبي. ويقع المشروع على بعد دقائق قليلة من مركز المدينة النابض مع ارتباط ممتاز مع وجهات دبي الأخرى أو إلى أبوظبي عبر شارع الشيخ زايد (E11).

وستكون "نخلة جبل علي" الوجهة الأبرز في المنطقة الجنوبية سريعة التطور لدبي، وستضم عند اكتمالها سبع جزر و16 سعفة، مما يضيف واجهة بحرية بطول 91 كيلومتراً مع ثلاث نقاط وصول إلى الجزيرة.

ويتمحور مشروع "نخلة جبل علي" حول الناس بالدرجة الأولى، حيث تم تصميم جميع جوانبه لتوفير جودة حياة عالية ومستدامة للمواطنين والمقيمين والزوار على حد سواء. وستوفر الجزيرة حياة مجتمعية محسنة مع مساحات خضراء واسعة ومجموعة متنوعة من خيارات التنقل، وقد تم استخدام تقنيات المدن الذكية لتبسيط إدارة وسائل النقل. وستحتضن جزيرة "نخلة جبل علي" أكثر من 80 فندقاً ومنتجعاً، بالإضافة إلى باقة من منافذ التجزئة والمطاعم الفريدة.





ويمثل مشروع "نخلة جبل علي" بداية مرحلة جديد من النمو في منطقة جبل علي، مما يؤكد على التوسع العمراني للإمارة بما ينسجم مع أهداف خطة دبي الحضرية 2040 وأجندة دبي الاقتصادية (D33). وستدعم "نخلة جبل علي" رؤية الإمارة المتمثلة في تشييد بنية تحتية ومرافق حضرية تلبي أعلى المعايير العالمية، وزيادة الوجهات الشاطئية، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة وتسهيل التوسع السكاني، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.