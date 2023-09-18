«دبي للاستثمار» تطرح مجموعة فلل على واجهة رأس الخيمة البحرية

أعلنت شركة دبي للاستثمار، الشركة الاستثمارية المدرجة في سوق دبي المالي، عن طرح مجموعة متميزة من الفلل على الواجهة البحرية المؤلفة من 5 غرف نوم والفلل الأرضية في مشروع دانة بيي في قلب جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، والتي ستساهم في إعادة تعريف مفاهيم الفخامة والرفاهية. ولقد تم إنجاز أكثر من 18 فيلا على الواجهة البحرية و7 فلل أرضية حصرية، والتي باتت متوفرة حالياً.

ويقع مشروع «دانه بيي» في قلب جزيرة المرجان في إمارة رأس الخيمة، وتصل قيمته الاستثمارية إلى مليار درهم. ويُشكل مجتمع شاطئي متكامل ومتميز، ويقدم فرصة لا مثيل لها للتمتع برفاهية العيش في قلب المناظر الطبيعية، ويساهم في إرساء معايير ومستويات جديدة من الفخامة وتسهيل خيارات الاستثمار المربح في إمارة رأس الخيمة.

وتجسد المرحلة الثانية من مشروع «دانه بيي» إنجازاً بارزاً، حيث سيتم إنشاء أول فلل من نوعها على الإطلاق على الواجهة البحرية ضمن حدود جزيرة اصطناعية في الإمارات الشمالية بأكملها، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في وضع وإرساء معايير ومفاهيم جديدة للرقي والتطور والتفرد والخصوصية. تمتد هذه الفلل الفسيحة على مساحة تزيد عن 7500 قدم مربع في الخط الأمامي لجزيرة المرجان وسط مياهها الزرقاء الصافية، حيث ترمز إلى الابتكار والرفاهية والفخامة في إطار مقاربة أنيقة ومتميزة. وصممت الفلل، التي تتمتع بإطلالات خلابة، بأسلوبٍ يحاكي جوهر وروحية العيش في المناطق الساحلية.

خصوصية

وتبرز في إطار المرحلة الثانية الفلل الأرضية المؤلفة من 5 غرف نوم أيضا، والتي تجسد المعنى الحقيقي للخصوصية والطابع الحصري. وتتيح هذه الفلل المتميزة، التي لا يتعدى عددها 7 فلل فقط، ممتدة على مساحة تزيد على 6500 قدم مربع داخل مشروع «دانة بيي»، الفرصة أمام الملاك للاستمتاع بمستوى لا مثيل له من العيش الفاخر، حيث تحتوي كل فيلا على حوض سباحة خاص ومصعد وإمكانية الوصول الحصري إلى الشاطئ، ما يحقق أجواء راقية ومستويات مذهلة من الخصوصية. وستسهم الفلل الأرضية في إعادة تعريف الحياة العصرية من خلال المزج بسلاسة بين الراحة والخصوصية والإطلالات الخلابة.

وقال عبيد السلامي، المدير العام لشركة دبي للاستثمار العقاري:«تتمثل رؤيتنا للمرحلة الثانية من مشروع»دانة بيي«من خلال إطلاق مجموعة متميزة وفاخرة من الفلل على الواجهة البحرية والفلل الأرضية، تتجاوز بتصاميمها وهندستها مستويات نمط الحياة التقليدية، حيث نتطلع إلى تحقيق بيئة عيش فريدة من نوعها في إمارة رأس الخيمة. ويكتسب مشروع»دانة بيي«أهمية خاصة، في ظل مسيرة النمو الاقتصادي المتواصلة التي تشهدها الإمارة وازدهار القطاع العقاري، حيث يندرج في صلب عملية التحول والتطوير في قلب جزيرة المرجان. وتعكس شقق بنتهاوس المؤلفة من 2 غرف نوم والفلل على الواجهة البحرية المؤلفة من 5 غرف نوم والفلل الأرضية، المصممة بعناية فائقة، التزامنا بتقديم نمط حياة لا مثيل له للسكان، يجمع بين الرقي والابتكار وجماليات البحر والسماء والمناظر الطبيعية التي تتميز بها الإمارات الشمالية».

أعمال

وتتواصل الأعمال الإنشائية في المرحلة الأولى من المشروع بوتيرة سريعة وخطى ثابتة، وسيتم تسليم الوحدات السكنية في الربع الأول من العام 2025. ومن المقرر إنجاز المرحلة الثانية في الربع الثاني من عام 2025. وستشمل المرحلة الثالثة والأخيرة من مشروع «دانة بيي» بناء برج للشقق السكنية وفندق جراند ميلينيوم، وهو منتجع راقي يتضمن 300 غرفة، ويُشكل إضافة مثالية للمشروع وسيسهم في تعزيز مكانته كوجهة جذابة ومتميزة.