الامارات تعلن السعر الاسترشادي للسندات الدولارية لأجل 10 سنوات

الامارات تعلن السعر الاسترشادي للسندات الدولارية لأجل 10 سنوات
التاريخ
9/18/2023 5:26:51 AM
(MENAFN- Al-Bayan)
حددت حكومة الإمارات سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لإصدار سندات بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر
2033، وفقا لما أظهرته اليوم الاثنين وثيقة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار.
واختارت الإمارات بنوك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي والمشرق وميزوهو كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.
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