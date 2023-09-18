الامارات تعلن السعر الاسترشادي للسندات الدولارية لأجل 10 سنوات

حددت حكومة الإمارات سعرا استرشاديا أوليا عند نحو 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لإصدار سندات بالحجم القياسي لأجل عشر سنوات تستحق في سبتمبر

2033، وفقا لما أظهرته اليوم الاثنين وثيقة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار.

واختارت الإمارات بنوك أبوظبي التجاري وبي.إن.بي باريبا وسيتي والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول وجولدمان ساكس إنترناشونال وإتش.إس.بي.سي والمشرق وميزوهو كمديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين.