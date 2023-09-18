مجموعة الإمارات تقدم للمواطنين عالماً من الفرص في معرض رؤية 2023

دعت مجموعة الإمارات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الطموحين لزيارة جناحها التفاعلي في معرض "رؤية 2023، إعادة تعريف الإمارات للوظائف"، الذي سيقام في المدة من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.



وتقدم مجموعة الإمارات خلال المعرض فرصاً وظيفية في مجال السفر والطيران للإماراتيين الموهوبين على اختلاف مؤهلاتهم، من المهنيين ذوي الخبرة إلى الخريجين وطلبة الجامعات. وتشمل الفرص برامج المنح الدراسية لخريجي الجامعات، وبرنامج الطيارين المبتدئين، وبرنامج هندسة صيانة الطائرات AMEL، وبرنامج المنح الدراسية لتكنولوجيا المعلومات.



وتوفر مجموعة الإمارات لخريجي المدارس الثانوية وظائف في خدمات المطار ومركز الاتصال وطاقم الضيافة الجوية في طيران الإمارات، بالإضافة إلى فرص التسجيل في برنامج الشحن الجوي SkyCargo Acceleration Program وبرنامج مشرف صيانة في دناتا. ويمكن لخريجي المدارس الثانوية أيضاً إجراء مقابلات رقمية في إحدى حجرات المقابلات الأربع ضمن جناح المجموعة بالمعرض.



وتعمل مجموعة الإمارات أيضاً على استكشاف المواهب لبرنامجي "الدراسات العليا" و"المحطات الخارجية"، كما توفر فرص التدريب للطلبة الجامعيين من أجل التعرّف على بيئة العمل التي تعدهم للمضي قُدُماً في مسار تطورهم الوظيفي.



ويهدف فريق التوطين في مجموعة الإمارات، الذي يشارك بنشاط في مختلف معارض التوظيف التي تقام في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تسريع عملية توظيف المواهب الوطنية من خلال التواصل الفعلي مع المواطنين وإلهامهم وتوفير رؤية معمّقة حول اتجاهات سوق العمل. وتعد مشاركة مجموعة الإمارات المستمرة في "رؤية"، شاهداً على أهمية المنصة في بناء جسور الفرص مع المواطنين الإماراتيين الباحثين عن عمل.



ويتجلى التزام مجموعة الإمارات القوي نحو استراتيجية التوطين في جهودها المستمرة لتعزيز الشراكات المؤثرة، وتنظيم برامج فريدة للقوى العاملة الوطنية في المجموعة تضمن نموهم وتطورهم المستمر. فقد وقعت المجموعة هذا العام مذكرات تفاهم مع ثلاثة شركاء: معهد روتشستر للتكنولوجيا RIT دبي، وأكاديمية بي دبليو سي DwC دبي، ومايكروسوفت، وذلك لتقديم برامج تعزز القدرة التنافسية والمهارات لمواطني الدولة في مختلف الدوائر والأقسام.



وتضم مجموعة الإمارات، التي تعد إحدى المؤسسات الرائدة وجهة العمل المفضّلة في دولة الإمارات العربية المتحدة، طيران الإمارات أكبر شركة طيران دولية في العالم وتخدم أكثر من 140 مدينة، ودناتا المزود العالمي الرائد لخدمات الطيران والسفر ولها تواجد في 38 دولة.



لمزيد من المعلومات حول الفرص الوظيفية التي توفرها مجموعة الإمارات لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وتقديم الطلبات، يمكن للمهتمين زيارة هذه الصفحة: emiratesgroupcareers/UAENational























