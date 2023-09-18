«دبي المالي العالمي» يستقطب مجموعة جديدة من شركات التأمين

يواصل مركز دبي المالي العالمي تعزيز مكانته كمركز عالمي لقطاع التأمين وإعادة التأمين مع انضمام العديد من الشركات الجديدة إليه خلال الأشهر الأخيرة، وتوجه القطاع لتحقيق نمو سنوي في أعداد هذه الشركات بنسبة 20%.



وانضمت إلى المركز مؤخراً شركات «هينسلي وين فورلونج بارتنرز - ميدل ايست»، و«ام ان كيه ري»، و«اوبتيو ري مينا»، و«وكالة سوان لإدارة التأمين»، و«وايكا ري إنشورنس (مركز دبي المالي العالمي)»، و«واي او ايه لإدارة المخاطر». وبذلك تضاف إلى القائمة الحالية من الأسماء البارزة الأخرى في القطاع مثل «إيه آي جي»، و «بيركشير هاثاواي»، و«زيورخ»، و«مارش»، و«أي أو أن»، و«ويليس»، والتي تسعى جميعها للوصول إلى أكبر سوق غير مستغل لقطاع التأمين في العالم من خلال مركز دبي المالي العالمي.

وتغطي الشركات الجديدة مجموعة واسعة من خطوط التأمين وإعادة التأمين التي ستمكنها من التوسع والنمو في جميع أنحاء المنطقة. وتشمل هذه الخطوط التأمين ضد مخاطر المعاملات المرتبطة بعمليات الدمج والاستحواذ، وخدمات التأمين الصحي، والتأمين ضد الحوادث، وتأمين السفر، وخدمات متخصصة للتأمين على الممتلكات والأعمال الهندسية والمسؤولية والنقل البحري.

ودعماً لرؤية المركز في ريادة مستقبل القطاع المالي، أصبحت«فيرتشول آي تكنولوجيز»، الشركة المتخصصة بتكنولوجيا التأمين والتي تعمل ضمن«إنوفيشن هب»في مركز دبي المالي العالمي، أول شركة لتكنولوجيا التأمين تحصل على رخصة تنظيمية من سلطة دبي للخدمات المالية. وقد ابتكرت هذه الشركة الأداة الأكثر تطوراً في العالم لتقييم المخاطر بالاستناد إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وانتقلت إلى المرحلة التالية من النمو لتتولى توزيع القدرة التأمينية بالاستناد إلى منصة رقمية تدعم وكلاء ووسطاء التأمين المحليين والدوليين.

إقبال قياسي

ولاقى مركز دبي المالي العالمي خلال السنوات الخمس الماضية إقبالاً قياسياً من الكيانات المرتبطة بقطاع التأمين وإعادة التأمين - وشكّل الوكلاء الإداريون 43% منها - من أفريقيا وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، وبلغت مساهمتهم في سوق مركز دبي المالي العالمي 2.1 مليار دولار. وتبشّر الزيادة المستمرة لشركات هذا القطاع في المركز بآفاق نمو واعدة للقوى العاملة و إجمالي أقساط التأمين المُكتتبة التي زادت بالفعل بنسبة 18% لتصل إلى 1.2 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، وزادت كذلك بنسبة 34% منذ عام 2021.

وباعتباره مركزاً للابتكار في سوق التأمين وإعادة التأمين، أنشأ مركز دبي المالي العالمي بيئة تنظيمية قوية مع مزايا استراتيجية ومالية وتشغيلية مرتبطة بالتوسع الجغرافي لشركات إعادة التأمين والوسطاء والوكلاء الإداريين المستقلين ووكلاء«لويدز». علاوةً على ذلك، كان لارتفاع أسعار النفط، والإنفاق المتزايد على البنية التحتية، وضعف انتشار أنشطة التأمين عبر المنطقة دور إيجابي في ازدهار سوق إعادة التأمين ضمن مركز دبي المالي العالمي.

نمو استثنائي

وقال عارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي:«يسرنا انضمام مجموعة جديدة من شركات التأمين وإعادة التأمين إلى المركز خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، ومضيه قدماً نحو تحقيق نمو سنوي استثنائي بنسبة 20٪. واليوم، يعمل في مركز دبي المالي العالمي ما يزيد على 100 من شركات التأمين وإعادة التأمين والتأمين الأسير والكيانات الأخرى المرتبطة بقطاع التأمين، حيث يستفيدون من منصتنا التمكينية بما يسهم في تحقيق طموحاتهم في تسيرع وتيرة النمو». وأضاف أميري:«يتمتع مركز دبي المالي العالمي ببيئة تنظيمية عالمية المستوى، تمكّن شركات التأمين وإعادة التأمين من العمل بثقة ومزاولة أنشطتها لاغتنام فرص النمو المواتية في المنطقة، والمساهمة معاً في تحقيق رؤية المركز في قيادة مستقبل القطاع المالي».

ساهم مركز دبي المالي العالمي على مدار السنوات العشرين الماضية في تطوير قطاع التأمين وإعادة التأمين، وذلك عبر مشاركته في استضافة مؤتمر دبي الدولي للتأمين الذي سرعان ما أصبح منتدى مهماً لمناقشة القضايا والفرص الرئيسية لقطاع التأمين. واستضافت الفعالية هذا العام ما يزيد على 1100 مشارك من قادة قطاع التأمين في 60 دولة لمناقشة قضايا رئيسية تشمل أطر تعزيز النمو الاقتصادي، واستقطاب المواهب للعمل في قطاع التأمين، وتبني الحلول التكنولوجية، ودعم المبادرات الرامية إلى مكافحة التغير المناخي وخفض معدلات الكربون.

تزايد الثقة

وكشف استطلاعٌ مستقل أجري خلال المؤتمر بأن ما يزيد على 87% من المشاركين في الاستطلاع أعربوا عن ثقتهم بسوق منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والفرص الاستراتيجية التي يوفرها. كشف الاستطلاع أيضاً أن التأمين على الممتلكات والصحة والطاقة والمخاطر السيبرانية والمسؤولية هي خطوط الأعمال الأكثر نشاطاً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. ومن بين المؤشرات التي تعكس التطور المتنامي لأسواق التأمين وزيادة الطلب على خدمات التأمين/إعادة التأمين، كشف الاستطلاع أن 85% من المشاركين أعربوا عن ثقتهم بتجديد وثائق التأمين وبالتالي إمكانية الاحتفاظ بالعملاء خلال عام 2023.

واستضاف مركز دبي المالي العالمي مؤخراً اجتماعاً لوكالات التأمين جرى خلاله تقييم مستقبل هذه الشركات، ومحركات النمو الاقتصادي الحالية، والتحديات التي يتعين حلها لتحقيق تطلعاتهم في المنطقة. ومن المتوقع أن تواصل وكالات التأمين في المركز بتولي أدوار رئيسية لتغطية سلسلة توزيع الخدمات التأمينية عبر دخول أسواق جديدة، والوصول إلى فرص جديدة، وتبسيط العمليات لشركات التأمين وحملة وثائق التأمين على حد سواء.

ويواصل مركز دبي المالي العالمي ترسيخ مكانته كمنصة تمكينية لخدمات التأمين وإعادة التأمين في المنطقة؛ ويوفر فرصاً للتواصل المستمر والشفاف مع شركات التأمين، والوصول الفوري إلى البيانات، ورعاية المواهب، والتعليم. وتشجع هذه المزايا شركات التأمين على تفضيل دبي ومركز دبي المالي العالمي كمركز عالمي رائد للتأمين وإعادة التأمين.