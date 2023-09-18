استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري وتراجع سعر اليورو في السوقين الرسمي والسوداء

استقرار سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في تعاملات سوق المال والبنوك المصرية، حيث سجل الدولار متوسط 30.84 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.94 جنيهاً مصرياً للبيع، والآن نتعرف على سعر الدولار في مصر تحديث يومي في البنوك المصرية.

تراجع سعر صرف الدولار في سوق المال اليوم بنسبة طفيفة أقرب إلى الاستقرار في البنوك المصرية، مع الحديث عن قيام صندوق النقد الدولي بتحديثات مراجعة البرنامج التمويلي لمصر في الوقت المناسب، وتأجيل موعد المراجعة والذي كان مقرراً له مارس

2023 وتم تأجيله حتى سبتمبر الجاري.

وسجل الدولار في البنك المركزي اليوم 30.83 جنيهاً للشراء، مقابل 30.95 جنيهاً للبيع، وقد سُجل أعلى سعر للدولار اليوم في بنك قناة السويس ومصرف أبوظبي الإسلامي عند 30.85 جنيهاً سعر الشراء، مقابل 30.95 جنيهاً سعر البيع.

على الرغم من إشارة العديد من الاقتصاديين إلى احتمالية وجود خفض لسعر الجنيه المصري بنهاية هذا العام، إلا أن الدولار في البنوك المصرية لا يزال محافظاً على ثبات قيمته، حيث سجل

في كل من البنك الأهلي وبنك مصر وبنك الإسكندرية 30.75 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 30.85 جنيهاً مصرياً للبيع.

تراجع سعر الدولار في السوق السوداء اليوم بنسبة طفيفة بعد أسبوع من الصعود، مسجلاً اليوم 39.50 جنيهاً سعر الشراء وسعر البيع 40 جنيهاً.

على جانب آخر، شهد سعر اليورو في مصر اليوم مقابل الجنيه تراجعاً نسبياً في البنوك المصرية، حيث سجل في البنك المركزي 32.86 جنيهاً مصرياً للشراء، مقابل 32.97 جنيهاً مصرياً للبيع، فيما سجل سعر اليورو في بنك الإسكندرية والبنك الأهلي وبنك مصر اليوم 32.89 جنيهاً للشراء، مقابل 33.03 جنيهاً للبيع.

وتراجع سعر اليورو في السوق السوداء بشكل مواز، حيث بلغ سعر صرف اليورو اليوم في السوق الموازية 42.13 جنيهاً للشراء، مقابل 42.66 جنيهاً للبيع.