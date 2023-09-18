اسعار الذهب بالأردن اليوم الاثنين

اسعار الذهب بالأردن اليوم الاثنين
التاريخ
9/18/2023 5:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار بيع الذهب بمختلف عياراته في الأردن اليوم الاثنين ، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارًا للشراء منهم.
أما سعر بيع غرام الذهب عيار 18 فقد بلغ 34.9 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 31.9 دينارًا للشراء منهم
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