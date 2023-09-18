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اسعار الذهب بالأردن اليوم الاثنين

9/18/2023 5:15:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استقرت أسعار بيع الذهب بمختلف عياراته في الأردن اليوم الاثنين ، وذلك وفقًا للتسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر طلبًا بين الأردنيين، 39.3 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 37.6 دينارًا للشراء منهم.

أما سعر بيع غرام الذهب عيار 18 فقد بلغ 34.9 دينارًا للبيع للمواطنين مقابل 31.9 دينارًا للشراء منهم



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