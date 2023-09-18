









كيف تبدأ تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت عبر منصات ووسطاء الخيارات الثنائية الموثوقة؟

كما ذكرنا أعلاه، فإن الخطوة الأهم في عملية تداول الخيارات الثنائية عبر الإنترنت هي العثور على منصة أو وسيط تداول ذو ثقة كبيرة في هذا المجال، ولا تنخدع في آمال الربح الكبير، فالأمر يعتمد على خطة مدروسة لضمان فرصة تحقيق الربح وليس الربح المطلق دون التعرض للخسارة، بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لمميزات والأدوات التي تقدمها المنصة في عرض سوق الأسهم والتحليلات وفرص المنافسة حتى تتمكن من التوقع الصحيح للسهم.

يُقدم لك الوسيط أو منصة التداول أدوات وميزات تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح بشأن عملية التداول، هذه الأدوات لا غنى عنها لأي متداول، فهي تمنحك نظرة واسعة على سوق الأسهم الذي تقوم بالتداول فيه بالإضافة إلى ضبط خيارات معينة فيما يخص عملية التداول ووقت انتهاء صلاحية العقد والتوقع لكي تتم أتوماتيكيًا بما يضمن لك الربح حتى دون أن تكون متواجدًا على المنصة 24/7، وهذا ما يميز هذه المنصات في أنها تصنع بيئة مُحفزة ومزودة بالإمكانات لمتداولين لمساعدتهم على الحصول على فرص ربح مضمونة.

خطوات بدأ تداول الخيارات الثنائية عبر الانترنت

الآن، وبعد أن قمت باختيار منصة أو وسيط التداول الموثوق ستبدأ أولى خطواتك في عملية التداول، وفيما يلي تلخيص لأهم الخطوات التي ستقوم بها في أي عملية تداول بغض النظر عن الشيء الذي ستقوم بالتدوال عليه، وهذه الخطوات كالتالي:

1- حدد الأصل أو الشيء الذي ستقوم بالتداول عليه

يمكنك اختيار أي أصل أو أي شيء للتداول عليه مهما كان سواء أسهم، أو ذهب، أو عملات رقمية أو بترول، إلخ.

2- قم بتوقع سعر الأصل أو الشي إما بالصعود أو الهبوط

بعد أن قُمت باختيار الأصل أو الشيء الذي ستقوم بالتداول عليه تأتي الخطوة الثانية والأهم وهي توقع سعر هذا الشيء أو الأصل إما بالصعود أو الهبوط خلال فترة زمنية معينة، وهذه الخطوة تكون بناءً على خطة مدروسة لسوق الأسهم والأصل وحركته واداءه في السوق حتى تستطيع أن تقوم بالتنبؤ والتوقع بشكل دقيق مما يضمن لك الربح بناءً على توقعك، ويرجى الانتباه إلى أن هذه الخطوة مهمة جدًا نظرًا لأن كل من الربح أو الخسارة يترتب عليها وهذا يعني أنه يجب أن تقضي وقت كافي في البحث والدراسة للسوق وحالة السهم أو الشيء الذي تقوم بالتداول عليه وأخذ فكرة عن أداءه خلال الفترات السابقة ومن ثم يمكنك القيام بالتوقع الذي يضمن لك أكبر فرصة ممكنة من الربح.







3- تحديد وقت انتهاء المضاربة

بعد أن قمت بالتنبؤ بحالة السهم أو الأصل تأتي الخطوة الثالثة وهي تحيد وقت انهاء المضاربة فكل عقد من عقود التداول يكون محدد بوقت انتهاء معين.

4- تحديد مبلغ استثمار للتداول

في هذه الخطوة يجب تحديد مبلغ معين للاستثمار بناءً على توقعك حتى تكتمل عملية التداول.

والآن تكون قد انتهيت من خطوات التداول وأنت في انتظار نتيجة توقعك إما بالربح أو الخسارة.

الخاتمة

وفي الختام، فإن تداول الخيارت الثنائية عبر الانترنت قد يبدو معقدًا في بدايته ولكنه يعتبر من أفضل خيارات التداول بالنسبة للمبتدئين ويتطلب التعلم والاطلاع دائمًا على السوق حتى تستطيع التنبؤ بما يضمن لك الربح.

