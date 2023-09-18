Monday, 18 September 2023 01:44 GMT

توقعات أسعار الفائدة الجديدة تدفع الذهب عالمياً للارتفاع

9/18/2023 5:15:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار الذهب عالمياً، خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الاثنين، مع توقع المستثمرين تثبيت أسعار الفائدة، من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خلال اجتماعه المقرر يوم الأربعاء المقبل.
ومن المتوقع أن يركز المستثمرون على توقعات البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة بعد اجتماع هذا الأسبوع، والتي من شأنها أن تحرك أسعار الذهب والدولار في الأشهر القليلة القادمة.


وارتفعت العقود الآجلة للذهب اليوم بنسبة 0.15% إلى 1949 دولار للأوقية، فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.23% إلى 1928 دولار للأوقية.


MENAFN18092023000208011052ID1107088035

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث