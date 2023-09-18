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سعر بيع ليرة الذهب بالأردن اليوم الاثنين

9/18/2023 5:15:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقر سعر بيع الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 ديناراً بالأردن اليوم الاثنين ، وفقاً لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .

فيما بلغ سعر بيع الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 280 دينارا .

واستقر سعر غرام الذهب من عيار 21 محلياً اليوم ، حيث بلغ 39.3 ديناراً للبيع للمواطنين مقابل 37.6 للشراء منهم .


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