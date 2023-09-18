تحطم مسيرة في مدينة شمالي إيران

تحطم مسيرة في مدينة شمالي إيران
التاريخ
9/18/2023 5:15:37 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
طهران/PNN- طائرة مُسيّرة تحطمت في منطقة سكنية في مدينة جرجان، شمالي إيران. الشرطة تقوم بتطويق المكان، وتؤكد أن "الوضع تحت السيطرة".
ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، أن طائرة مُسيّرة تحطمت في منطقة سكنية بمدينة جرجان، شمالي إيران.
ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، وقالت سلطات إنفاذ القانون إنها تحقق في الحادث.
ونشرت وسائل إعلام عدة صور ومقاطع فيديو لجسم محترق في أحد الشوارع. وتحطمت نوافذ المتاجر القريبة ولحقت أضرار بالسيارات. وقامت الشرطة بتطويق المنطقة.
وقال رئيس شرطة إقليم جلستان، لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، إن الوضع تحت السيطرة وإن بعض الحطام من الجسم سقط خارج المدينة.
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