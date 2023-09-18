تحطم مسيرة في مدينة شمالي إيران

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الإثنين، أن طائرة مُسيّرة تحطمت في منطقة سكنية بمدينة جرجان، شمالي إيران.



ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات حتى الآن، وقالت سلطات إنفاذ القانون إنها تحقق في الحادث.

ونشرت وسائل إعلام عدة صور ومقاطع فيديو لجسم محترق في أحد الشوارع. وتحطمت نوافذ المتاجر القريبة ولحقت أضرار بالسيارات. وقامت الشرطة بتطويق المنطقة.



وقال رئيس شرطة إقليم جلستان، لوكالة "تسنيم" شبه الرسمية للأنباء، إن الوضع تحت السيطرة وإن بعض الحطام من الجسم سقط خارج المدينة.



