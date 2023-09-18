Monday, 18 September 2023 01:44 GMT

وفاة فتاة في أم الفحم متأثرة بجروحها في جريمة إطلاق نار

9/18/2023 5:15:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أم الفحم/PNN- توفيت، اليوم الإثنين، فتاة (25 عاماً) متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في جريمة إطلاق نار، الأسبوع الماضي، قرب مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48.

وكانت الفتاة، قد أصيبت مساء الخميس الماضي، جراء تعرضها لإطلاق نار قرب بلدة مشيرفة داخل أراضي الـ48، ونُقلت إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، وبقيت تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، إلى أن أعلن الأطباء عن وفاتها صباح اليوم.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني 167 قتيلا بينهم
11
سيدة.

MENAFN18092023000205011050ID1107088012

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث