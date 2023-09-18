وفاة فتاة في أم الفحم متأثرة بجروحها في جريمة إطلاق نار

وكانت الفتاة، قد أصيبت مساء الخميس الماضي، جراء تعرضها لإطلاق نار قرب بلدة مشيرفة داخل أراضي الـ48، ونُقلت إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، وبقيت تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، إلى أن أعلن الأطباء عن وفاتها صباح اليوم.

ومنذ بداية العام الجاري، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني 167 قتيلا بينهم

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سيدة.