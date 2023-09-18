وفاة فتاة في أم الفحم متأثرة بجروحها في جريمة إطلاق نار

وفاة فتاة في أم الفحم متأثرة بجروحها في جريمة إطلاق نار
التاريخ
9/18/2023 5:15:36 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
أم الفحم/PNN- توفيت، اليوم الإثنين، فتاة (25 عاماً) متأثرة بجروحها التي أصيبت بها في جريمة إطلاق نار، الأسبوع الماضي، قرب مدينة أم الفحم داخل أراضي الـ48.
وكانت الفتاة، قد أصيبت مساء الخميس الماضي، جراء تعرضها لإطلاق نار قرب بلدة مشيرفة داخل أراضي الـ48، ونُقلت إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، وبقيت تحت التخدير والتنفس الاصطناعي، إلى أن أعلن الأطباء عن وفاتها صباح اليوم.
ومنذ بداية العام الجاري، بلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع الفلسطيني 167 قتيلا بينهم
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سيدة.
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