ونستهل هذه الفقرة بالخبر الأول والأهم حول فاجعة الإعصار الذي ضرب الشرق الليبي والذي جاء بعنوان



الهلال الأحمر الليبي: لا أعداد مؤكدة لضحايا السيول.. والبحث جار عن أحياء في درنة



قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي عبد السلام غيث الحاج إن فرق الإنقاذ والبحث تعمل على إيجاد أشخاص أحياء في درنة، مشيرا إلى عدم وجود أعداد مؤكدة للضحايا.

وأضاف الحاج: "لا توجد أعداد مؤكدة لعدد الضحايا حتى الآن، ولا زال البحث مستمر عن أحياء بالمدينة، حيث تمكن متطوعي الهلال الأحمر هذا اليوم من إنقاذ فتاتين من تحت الركام. الآن جاري تجميع البيانات من الفرق وعند نهاية البحث سوف يعلن عن العدد الفعلي".

وعلق الحاج على تقرير أممي عن تجاوز عدد الضحايا 11 ألف قتيل و10 آلاف مفقود، قائلا: "لا أعلم من أين حصلت الأمم المتحدة على هذه المعلومات المغلوطة.. نحن لم نصرح لأحد ولا علم لدينا بهذه الأرقام".

وبسؤاله عن كيفية التنسيق مع فرق الإغاثة الأممية، أضاف: "لا علم لدي بوجود أي منظمة تتبع الأمم المتحدة هناك عدا اليونيسف والتي وصلت منذ يومين، كما أن هناك تعاون مع المنظمات الدولية والمحلية".

كما أكد على وجود العديد من فرق الإغاثة "التي تجاوز عددها الثماني فرق دولية بالإضافة للفرق المحلية والتي تعمل تحت إدارة غرفة عمليات واحدة وترسل كل الإحصائيات والأرقام إلى غرفة العمليات الرئيسية".

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وفي الإنتقال إلى الزلزال الذي ضرب المغرب قبل نحو اسبوع ... كتبت ارم نيوز التركية

رغم الفاجعة.. الحياة تعود تدريجيًّا إلى المناطق التي دمرها الزلزال وسط المغرب

بعد أزيد من أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمّر مناطق وسط المغرب، بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيًّا إلى المناطق المنكوبة.

ورغم الفاجعة الكبيرة والفقد الذي أصاب عائلات المناطق المنكوبة، فإن السكان يحاولون بدء حياة جديدة وترك الأحزان خلفهم.

ويقبع قرويون في بعض من أكثر الأماكن انعزالًا بمنطقة ضربها زلزال المغرب، في خيام مؤقتة يعتمدون فيها على البهائم لجلب الإمدادات الضرورية، بينما ينتظرون وصول المساعدات بعد ما يقرب من أسبوع على وقوع الكارثة.

وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصًا وأوقع 5674 مصابًا، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية؛ ما يجعله أسوأ زلزال من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.

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والآن ننتقل إلى الخبر الثالث في هذه الفقرة والذي جاء بعنوان.. موجة حارة ربيعية تلهب أستراليا ودرجات الحرارة ستكسر أرقاما قياسية





قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن موجة حارة ربيعية تجتاح مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد بما في ذلك سيدني ستشتد الاثنين مع توقع وصول درجات الحرارة إلى ذرى عند 16 درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة لشهر سبتمبر/ أيلول.

وتتعرض أستراليا لموجة حارة متزايدة منذ مطلع الأسبوع بدأت في مناطق وسط البلاد ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومن المرجح أن تستمر حتى يوم الأربعاء في أنحاء ولايات جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه يتوقع كسر عدة مستويات قياسية جرى تسجيلها أوائل الربيع على مدى الأيام المقبلة، واصفا الحرارة بأنها“غير معتادة إطلاقا في سبتمبر”.

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وجاء الخبر الأخير في هذه الفقرة بعنوان... الآلاف يتظاهرون في نيويورك مطالبين العالم بمكافحة التغير المناخي



تظاهر عشرات الآلاف في نيويورك وأنحاء الولايات المتحدة، مطالبين الرئيس جو بايدن وقادة العالم بتعزيز إجراءات مكافحة التغير المناخي قبيل بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ورفع مشاركون من نحو 700 منظمة بيئية لافتات خلال التظاهرة كتب عليها "بايدن، أوقف الوقود الأحفوري" و"الوقود الأحفوري يقتلنا" و"أنا لم أصوت للحرائق والفيضانات"، في أعقاب صيف حافل بالكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي.

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض في بيان عن سجل الإدارة في معالجة تغير المناخ، مشيرا إلى عدة إجراءات من بينها التراجع عن قرارات اتخذت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التنقيب عن النفط في ألاسكا.

وكشف أن الإدارة ستعلن الأسبوع المقبل عن "إجراءات إضافية لمكافحة أزمة المناخ، وخلق وظائف جيدة الأجر، وتعزيز العدالة البيئية".







