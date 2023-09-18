(MENAFN- Palestine News Network )
صباح الخير لك ملاك.. واهلا بكم اعزائي المشاهدين في قراءة لآخر الاخبار والمستجدات التي تداولتها وسائل الاعلام حول العالم
ونستهل هذه الفقرة بالخبر الأول والأهم حول فاجعة الإعصار الذي ضرب الشرق الليبي والذي جاء بعنوان
الهلال الأحمر الليبي: لا أعداد مؤكدة لضحايا السيول.. والبحث جار عن أحياء في درنة
قال رئيس جمعية الهلال الأحمر الليبي عبد السلام غيث الحاج إن فرق الإنقاذ والبحث تعمل على إيجاد أشخاص أحياء في درنة، مشيرا إلى عدم وجود أعداد مؤكدة للضحايا.
وأضاف الحاج: "لا توجد أعداد مؤكدة لعدد الضحايا حتى الآن، ولا زال البحث مستمر عن أحياء بالمدينة، حيث تمكن متطوعي الهلال الأحمر هذا اليوم من إنقاذ فتاتين من تحت الركام. الآن جاري تجميع البيانات من الفرق وعند نهاية البحث سوف يعلن عن العدد الفعلي".
وعلق الحاج على تقرير أممي عن تجاوز عدد الضحايا 11 ألف قتيل و10 آلاف مفقود، قائلا: "لا أعلم من أين حصلت الأمم المتحدة على هذه المعلومات المغلوطة.. نحن لم نصرح لأحد ولا علم لدينا بهذه الأرقام".
وبسؤاله عن كيفية التنسيق مع فرق الإغاثة الأممية، أضاف: "لا علم لدي بوجود أي منظمة تتبع الأمم المتحدة هناك عدا اليونيسف والتي وصلت منذ يومين، كما أن هناك تعاون مع المنظمات الدولية والمحلية".
كما أكد على وجود العديد من فرق الإغاثة "التي تجاوز عددها الثماني فرق دولية بالإضافة للفرق المحلية والتي تعمل تحت إدارة غرفة عمليات واحدة وترسل كل الإحصائيات والأرقام إلى غرفة العمليات الرئيسية".
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وفي الإنتقال إلى الزلزال الذي ضرب المغرب قبل نحو اسبوع ... كتبت ارم نيوز التركية
رغم الفاجعة.. الحياة تعود تدريجيًّا إلى المناطق التي دمرها الزلزال وسط المغرب
بعد أزيد من أسبوع على وقوع الزلزال الذي دمّر مناطق وسط المغرب، بدأت مظاهر الحياة تعود تدريجيًّا إلى المناطق المنكوبة.
ورغم الفاجعة الكبيرة والفقد الذي أصاب عائلات المناطق المنكوبة، فإن السكان يحاولون بدء حياة جديدة وترك الأحزان خلفهم.
ويقبع قرويون في بعض من أكثر الأماكن انعزالًا بمنطقة ضربها زلزال المغرب، في خيام مؤقتة يعتمدون فيها على البهائم لجلب الإمدادات الضرورية، بينما ينتظرون وصول المساعدات بعد ما يقرب من أسبوع على وقوع الكارثة.
وأودى الزلزال، الذي بلغت قوته 6.8 درجة وضرب جبال الأطلس الكبير، بحياة ما لا يقل عن 2946 شخصًا وأوقع 5674 مصابًا، وفقًا لأحدث الأرقام الرسمية؛ ما يجعله أسوأ زلزال من حيث عدد القتلى في المغرب منذ عام 1960 والأقوى منذ عام 1900 على الأقل.
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والآن ننتقل إلى الخبر الثالث في هذه الفقرة والذي جاء بعنوان.. موجة حارة ربيعية تلهب أستراليا ودرجات الحرارة ستكسر أرقاما قياسية
قال مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي إن موجة حارة ربيعية تجتاح مناطق واسعة من جنوب شرق البلاد بما في ذلك سيدني ستشتد الاثنين مع توقع وصول درجات الحرارة إلى ذرى عند 16 درجة مئوية فوق متوسط درجات الحرارة لشهر سبتمبر/ أيلول.
وتتعرض أستراليا لموجة حارة متزايدة منذ مطلع الأسبوع بدأت في مناطق وسط البلاد ذات الكثافة السكانية المنخفضة ومن المرجح أن تستمر حتى يوم الأربعاء في أنحاء ولايات جنوب أستراليا وفيكتوريا ونيو ساوث ويلز.
وذكر مكتب الأرصاد الجوية أنه يتوقع كسر عدة مستويات قياسية جرى تسجيلها أوائل الربيع على مدى الأيام المقبلة، واصفا الحرارة بأنها“غير معتادة إطلاقا في سبتمبر”.
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وجاء الخبر الأخير في هذه الفقرة بعنوان... الآلاف يتظاهرون في نيويورك مطالبين العالم بمكافحة التغير المناخي
تظاهر عشرات الآلاف في نيويورك وأنحاء الولايات المتحدة، مطالبين الرئيس جو بايدن وقادة العالم بتعزيز إجراءات مكافحة التغير المناخي قبيل بدء الجمعية العامة للأمم المتحدة.
ورفع مشاركون من نحو 700 منظمة بيئية لافتات خلال التظاهرة كتب عليها "بايدن، أوقف الوقود الأحفوري" و"الوقود الأحفوري يقتلنا" و"أنا لم أصوت للحرائق والفيضانات"، في أعقاب صيف حافل بالكوارث الطبيعية المرتبطة بالتغير المناخي.
ودافع متحدث باسم البيت الأبيض في بيان عن سجل الإدارة في معالجة تغير المناخ، مشيرا إلى عدة إجراءات من بينها التراجع عن قرارات اتخذت في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب بشأن التنقيب عن النفط في ألاسكا.
وكشف أن الإدارة ستعلن الأسبوع المقبل عن "إجراءات إضافية لمكافحة أزمة المناخ، وخلق وظائف جيدة الأجر، وتعزيز العدالة البيئية".