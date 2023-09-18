الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس
التاريخ
9/18/2023 5:15:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد منذر عكاوي، ودانيال أبو نصرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.
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