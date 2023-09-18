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الاحتلال يعتقل مواطنين من القدس

9/18/2023 5:15:34 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من مدينة القدس المحتلة.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى بالقدس، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد منذر عكاوي، ودانيال أبو نصرة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

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