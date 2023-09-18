الإسلامية المسيحية تشيد بإجراءات تقديم الأردن تسهيلات للمقدسيين

الإسلامية المسيحية تشيد بإجراءات تقديم الأردن تسهيلات للمقدسيين
التاريخ
9/18/2023 5:15:25 AM
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أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بالقرارات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الأردنية بتقديم تسهيلات للمواطنين المقدسيين بالحصول على كافة الوثائق الخاصة بهم عن طريق التقدم إلى المحكمة الشرعية في مدينة القدس المحتلة.
وأوضحت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين، أن هذه التسهيلات الجديدة تأتي استكمالًا لقرار مجلس الوزراء الأردني الجديد تمديد العمل بتخفيض رسوم إصدار جوازات السفر للمقدسيين.
وأكدت أن هذه القرارات تعكس حرص الأردن قيادةً وحكومةً على دعم صمود المقدسيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عنهم، في وقت هم أحوج فيه إلى الوقوف بجانبهم لمواجهة ما يتعرضون له من تطهير عرقي في مدينتهم.
وثمنت دور الأردن في دعمها واسنادها المتواصل للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، والجهود السياسية التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل العربية والدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
ونوهت إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهميتها في إعمار ورعاية المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.
ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس وتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للمقدسيين الذين هم الآن أحوج ما يكونون لهذا الدعم لمواجهة أعتى المحاولات الممنهجة لتهويد مدينتهم واقتلاعهم منها.أخبار أضف تعليقكRadio Al-Balad
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