الإسلامية المسيحية تشيد بإجراءات تقديم الأردن تسهيلات للمقدسيين

أشادت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، بالقرارات والإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة الأردنية بتقديم تسهيلات للمواطنين المقدسيين بالحصول على كافة الوثائق الخاصة بهم عن طريق التقدم إلى المحكمة الشرعية في مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت الهيئة في بيان وصل وكالة "صفا" الاثنين، أن هذه التسهيلات الجديدة تأتي استكمالًا لقرار مجلس الوزراء الأردني الجديد تمديد العمل بتخفيض رسوم إصدار جوازات السفر للمقدسيين.

وأكدت أن هذه القرارات تعكس حرص الأردن قيادةً وحكومةً على دعم صمود المقدسيين وتخفيف الأعباء الاقتصادية والمعيشية عنهم، في وقت هم أحوج فيه إلى الوقوف بجانبهم لمواجهة ما يتعرضون له من تطهير عرقي في مدينتهم.

وثمنت دور الأردن في دعمها واسنادها المتواصل للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، والجهود السياسية التي يقوم بها الملك عبد الله الثاني في كافة المحافل العربية والدولية من أجل نصرة القضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

ونوهت إلى دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وأهميتها في إعمار ورعاية المقدسات، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم فيها.

ودعت الهيئة الدول العربية والإسلامية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه القدس وتقديم كافة أشكال الدعم والاسناد للمقدسيين الذين هم الآن أحوج ما يكونون لهذا الدعم لمواجهة أعتى المحاولات الممنهجة لتهويد مدينتهم واقتلاعهم منها.