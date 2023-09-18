حفرة كبيرة على شاطئ إيرلندي تثير الجدل - فيديو

حفرة كبيرة على شاطئ إيرلندي تثير الجدل - فيديو
التاريخ
9/18/2023 5:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - أشعلت حفرة كبيرة ظهرت على أحد شواطئ إيرلندا، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يقول إنها نيزك أو ربما تعود لفضائيين، وبين قائل إنها من صنع البشر.
وأفادت تقارير أن أحد المواقع كشف بالصور حفر رجلين لهذه الحفرة، ولا صحة لأي تخمينات أخرى.
روسيا اليوم
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