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حفرة كبيرة على شاطئ إيرلندي تثير الجدل - فيديو

9/18/2023 5:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أشعلت حفرة كبيرة ظهرت على أحد شواطئ إيرلندا، الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين من يقول إنها نيزك أو ربما تعود لفضائيين، وبين قائل إنها من صنع البشر.

وأفادت تقارير أن أحد المواقع كشف بالصور حفر رجلين لهذه الحفرة، ولا صحة لأي تخمينات أخرى.

روسيا اليوم

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