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ريال مدريد يقلب الطاولة على سوسييداد.. ويستعيد الصدارة من برشلونة

9/18/2023 5:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حول فريق ريال مدريد تسجيل هدف له إلى فوز على ضيفه ريال سوسييداد (2-1) في المباراة التي جمعتهما الأحد، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.
فقد فاجأ مهاجم ريال سوسييداد، أندير بارينتشيا جماهير الفريق الملكي بهدف مبكر سجله بعد مرور خمس دقائق فقط على انطلاق صفارة البداية.
ولكن ريال مدريد رد الصاع صاعين في الشوط الثاني بتسجيله هدفين متتاليين عبر كل من، لاعب خط الوسط الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والمهاجم الإسباني خوسيلو، في الدقيقتين (46، و61) على الترتيب.
وواصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته بتحقيقه فوزه الخامس على التوالي، ليعتلي صدارة الدوري من جديد بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة، متجاوزا وصيفه وغريمه التقليدي برشلونة، الذي تغلب بدوره على ضيفه ريال بيتيس بنتيجة ساحقة بخمسة أهداف من دون رد، في اللقاء الذي جمعهما السبت.
في المقابل، تجرع ريال سوسييداد مرارة الهزيمة الأولى في الموسم الحالي للدوري، بعد ثلاثة تعادلات متتالية وفوز، ليتوقف رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز الحادي عشر على سلم الترتيب.

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