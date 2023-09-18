قلق في الهلال.. شكوك حول مشاركة نيمار في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا



وأضاف المدرب البرتغالي: "سأحدد الخماسي الأجنبي المشارك في اللقاء. نتعامل مع كل مباراة وفقا للمنافس".

وأكمل جيسوس: "أعد الجماهير بالظهور بأداء رائع مثل المباريات الأخيرة في الدوري السعودي. أعلم أن الهلال كان يصل للنهائي في السنوات الأخيرة ويحقق البطولة".

وصنع نيمار هدفا للهلال في أول ظهور له مع "الزعيم" في الدقيقة 63 من مباراته أمام ضيفه الرياض (6-1) مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

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