Monday, 18 September 2023 01:43 GMT

قلق في الهلال.. شكوك حول مشاركة نيمار في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا

9/18/2023 5:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، أنه لم يستقر بعد على مشاركة نيمار، الاثنين، في مستهل مشوار "الزعيم" في الموسم الجديد لدوري أبطال آسيا لكرة القدم.
ويستهل نادي الهلال وصيف حامل اللقب، مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بمواجهة ضيفه نافباهور، مساء يوم الاثنين، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.
وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الأحد: "يعرف الجميع أن نيمار لديه كفاءة عالية بين جميع لاعبي العالم وقادر على تقديم المزيد. لكنه يشعر حاليا ببعض الآلام العضلية وسيحدد موقفه من المشاركة بعد مران يوم الأحد".


وأضاف المدرب البرتغالي: "سأحدد الخماسي الأجنبي المشارك في اللقاء. نتعامل مع كل مباراة وفقا للمنافس".
وأكمل جيسوس: "أعد الجماهير بالظهور بأداء رائع مثل المباريات الأخيرة في الدوري السعودي. أعلم أن الهلال كان يصل للنهائي في السنوات الأخيرة ويحقق البطولة".
وصنع نيمار هدفا للهلال في أول ظهور له مع "الزعيم" في الدقيقة 63 من مباراته أمام ضيفه الرياض (6-1) مساء يوم الجمعة الماضي، على ملعب استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN18092023000208011052ID1107087992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث