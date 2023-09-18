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وفاة طفل بعمر عامين غرقاً في البحر الميت

9/18/2023 5:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي يوم أمس، الطفل غياث معتصم الجهماني، البالغ من العمر عامين، إثر حادث غرق، تعرّض له، في منطقة البحر الميت.
وقال مقربون من عائلة الطفل لـ " الوكيل الإخباري" إن الحادث وقع خلال رحلة عائلية لمنطقة البحر الميت.
وقدّم مواطنون التعازي لعائلة الطفل، داعين له بالرحمة، ولذويه الصبر والسلوان .

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