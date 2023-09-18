وفاة طفل بعمر عامين غرقاً في البحر الميت
التاريخ
9/18/2023 5:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفي يوم أمس، الطفل غياث معتصم الجهماني، البالغ من العمر عامين، إثر حادث غرق، تعرّض له، في منطقة البحر الميت.
وقال مقربون من عائلة الطفل لـ " الوكيل الإخباري" إن الحادث وقع خلال رحلة عائلية لمنطقة البحر الميت.
وقدّم مواطنون التعازي لعائلة الطفل، داعين له بالرحمة، ولذويه الصبر والسلوان .
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