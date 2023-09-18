أين ميسي؟.. تغريدة مثيرة من أتلانتا يونايتد بعد الفوز على إنتر ميامي

ونشر الحساب الرسمي لنادي أتلانتا يونايتد "تغريدة" عبر منصة "إكس"، عقب صافرة نهاية المباراة: "أخبروهم بأن يحضروا الفريق بأكمله في المرة القادمة"، في إشارة إلى نادي إنتر ميامي وضرورة اصطحاب ميسي في المباراة المقبلة بين الفريقين.

وقد مني نادي إنتر ميامي بالهزيمة الأولى منذ انضمام ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صفوفه، في يوليو الماضي، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسية، في صفقة انتقال حر.

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