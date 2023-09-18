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أين ميسي؟.. تغريدة مثيرة من أتلانتا يونايتد بعد الفوز على إنتر ميامي

9/18/2023 5:15:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وجه نادي أتلانتا يونايتد رسالة "شديدة اللهجة" لضيفه إنتر ميامي، بعد الفوز الساحق عليه (5-2) في المباراة التي جمعتهما الأحد، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم "MLS".
وخسر إنتر ميامي في غياب نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، حيث قالت شبكة "CNN" إن "البرغوث" تمت إراحته بسبب ظهوره في مباريات عدة في الآونة الأخيرة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي أتلانتا يونايتد "تغريدة" عبر منصة "إكس"، عقب صافرة نهاية المباراة: "أخبروهم بأن يحضروا الفريق بأكمله في المرة القادمة"، في إشارة إلى نادي إنتر ميامي وضرورة اصطحاب ميسي في المباراة المقبلة بين الفريقين.

وقد مني نادي إنتر ميامي بالهزيمة الأولى منذ انضمام ليونيل ميسي (36 عاما) إلى صفوفه، في يوليو الماضي، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسية، في صفقة انتقال حر.

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