Monday, 18 September 2023 01:43 GMT

سامسونج تستعرض مجموعة شاملة من أحدث تقنيات وحلول المركبات في معرض السيارات الدولي في ميونخ Iaa Mobility 2023

9/18/2023 5:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت كلّ من شركة سامسونج للإلكترونيات و Samsung Display و Samsung SDI عن حضورهم المشترك في معرض السيارات الدولي في ميونخ " IAA MOBILITY 2023 "[1]، الذي انطلقت فعالياته اليوم 5 سبتمبر وتستمر حتى 10 سبتمبر الجاري.

وكثمرة لجهود التعاون؛ تعرض الشركات الثلاث التابعة لسامسونج مجموعة شاملة من حلول السيارات المصممة لإعادة تعريف مشهد التنقل المتصل واستقطاب المستهلكين والشركات من مختلف أنحاء العالم.
سامسونج للإلكترونيات تقود ابتكارات المستقبل التحويليّة
تلتزم سامسونج للإلكترونيات بدمج ومواءمة الابتكارات المتعلّقة بتكنولوجيا السيارات عبر مختلف وحدات أشباه الموصلات التابعة لها، لتؤكّد بذلك على تناغم وانسجام الإمكانات والقدرات بين مختلف عروضها سواء على مستوى تقنيات صناعة الذاكرات أو نظام LSI والمسبوكات وتقنيات الإضاءة LED، الأمر الذي يُعزّز مكانة سامسونج الرائدة كمزود شامل لحلول التنقل.
وقال ديرموت رايان، رئيس قسم حلول الأجهزة في أوروبا لدى سامسونج للإلكترونيات: "يعتبر معرض IAA MOBILITY 2023 منصة فريدة تُتيح لنا تسليط الضوء على التعاون المشترك والالتزام كذلك تجاه أعمالنا الفردية، والتي تم تصميمها لإحداث ثورة في صناعة السيارات من خلال مجموعتنا الواسعة من تقنيات أشباه الموصلات. تتمثل رؤيتنا المشتركة في صياغة تجارب سيارات أكثر أمانًا واستدامة واتصالاً للعملاء والمجتمعات في جميع أنحاء العالم."
ريادة في صناعة الذاكرات من أجل مستقبل التنقّل
في الوقت الذي تتجه فيه مركبات المستقبل نحو قدرات حوسبة وتخزين متطوّرة؛ تبرز تقنيات صناعة الذاكرات الموثوقة من سامسونج لتشكّل عنصراً أساسياً في تسريع وتيرة التنقّل المعتمد على البيانات. ومن المنتظر أن تسلّط سامسونج خلال معرض IAA MOBILITY 2023 الضوء على مجموعتها الكاملة من حلول الذاكرة المجهزة بعناية لتلائم تطبيقات السيارات المرتقبة، وتشمل هذه المنتجات ذاكرة LPDDR5X[2]، و[3]GDDR7، وAutoSSD، و[4]UFS 3.1 التي توفر أداءً وقدرة عالية في مجالات عديدة مثل نظام المعلومات والترفيه وأنظمة مساعدة السائق المتطورة (ADAS)، وكلها تتمتع بموثوقية معتمدة. وبناءً على محفظتها القوية في مجال السيارات وشراكات المنظومة الواسعة، تهدف سامسونج إلى أن تصبح أكبر مزود لذاكرات السيارات بحلول عام 2025، وتمكين العملاء العالميين من تحقيق تجارب التنقل المتصلة بالكامل.
الارتقاء بتجربة المستخدمين داخل السيارة عبر ابتكارات نظام LSI
باتت مزايا الترفيه والسلامة داخل السيارة من أبرز السمات التي تتفرّد بها مركبات الجيل القادم، وذلك انسجاماً مع مشهد تحوّل السيارات نحو الكهرباء والرقمنة، وفي هذا الإطار ستقدّم سامسونج خلال معرض السيارات الدولي في ميونخ معالج Exynos Auto V920 المخصص، ومجموعة أجهزة استشعار مصممة لتلبية هذه المتطلبات المتغيّرة. ويتيح هذا المعالج المُحسّن لأنظمة المعلومات والترفيه المتميزة داخل السيارة (IVI)؛ التشغيل السلس لمقاطع الفيديو والألعاب الغنية بالجرافيك على شاشات متعددة. وفي الوقت نفسه، توفر مستشعرات ISOCELL Auto من سامسونج رؤية شاملة بزاوية 360 درجة للسيارة من الأمام (ISOCELL Auto 1H1) إلى المنظر الخلفي والمحيطي (ISOCELL Auto 4AC)، مما يضمن السلامة لكل من السائقين والركاب. ومن خلال توسيع ميزات السلامة لتشمل المقصورة الداخلية للسيارة؛ ستعرض سامسونج تقنيات الاستشعار داخل المقصورة المجهزة لأنظمة مراقبة السائق والركاب، والقادرة على اكتشاف وتنبيه حالات السائق التي قد تكون غير آمنة مثل النعاس والإرهاق وتشتتت الانتباه.
تطوير تقنيات أشباه الموصلات للسيارات عبر حلول المسبوكات
تماشيًا مع حالة الازدهار التي يشهدها سوق أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات، عززت Foundry Business من سامسونج تركيزها بشكل استراتيجي على الابتكار في مجال السيارات والتميز في التصنيع. وستقدّم الشركة خلال معرض IAA MOBILITY 2023، أحدث حلول تصميم السيارات والتي تشمل: الأنظمة على الرقائق (SoCs) الخاصة بالنظام المتطور IVI ونظام مساعدة السائق ADAS، والدوائر المتكاملة لإدارة الطاقة (PMICs) [5]والدوائر المتكاملة لإدارة البطاريات (BMICs)، بالإضافة إلى وحدات التحكم الدقيقة في السيارات (MCUs)، وكلها تتميز بأحدث تقنيات من Samsung Foundry . وستقوم سامسونج أيضًا بتسليط الضوء على نهجها الخاص بتكنولوجيا معالجات السيارات، والتي تستهدف جاهزية الإنتاج الضخم لعمليتها بمعالج بدقة 4 نانومتر ([6]SF4A) بحلول عام 2025 ومعالج 2 نانومتر ([7]SF2A) بحلول عام 2026. ومن خلال تعزيز هذه المبادرة، تعمل Samsung Foundry على تعزيز محفظة ملكيتها الفكرية عبر الواجهة التناظرية وواجهة الذاكرة والواجهة عالية السرعة وواجهة الأمان وواجهة القالب إلى القالب (D2D) بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية للتصميم.
الجيل القادم من تقنيات الإضاءة LED لمركبات المستقبل
كما ستعرض سامسونج أيضًا حلول الإضاءة LED المتطورة والقابلة للتخصيص بدرجة كبيرة والمثالية للسيارات الكهربائية والمركبات ذاتية القيادة في المستقبل. وتمثل تقنية [8]PixCell LED الخاصة بالشركة ابتكارًا ذكيًا لشعاع القيادة المتكيف (ADB) الذي يمكّن مصنعي السيارات من إنشاء مصابيح أصغر مع تحكم دقيق وانتقائي في الإضاءة. ومن خلال تحقيق دقة الوضوح العالي على شاشة مدمجة مقاس 0.25 بوصة، تعد تقنية Micro LED من الجيل القادم من سامسونج مناسبة بشكل مثالي لشاشات العرض الأمامية فائقة الدقة (HUDs) مع تمكين عرض معلومات السائق من خلال نظارات الواقع المعزز (AR). بدورها ستفتح تقنية Mini LED، وهي حل متطور لربط السيارة بكل شيء (V2X)؛ تأثيرات الإشارات المتحركة المعقدة مما يعزز التواصل مع المركبات الأخرى والمشاة.
سامسونج ديسبلاي تُتيح شاشات OLED للارتقاء بتجربة السيارات
تشارك Samsung Display في معرض IAA Mobility 2023، حيث تظهر في معرض للسيارات للمرة الأولى على الإطلاق، لتسلط الضوء على ريادتها في مجال الشاشات عبر منصة فريدة تتيح للزوار تجربة المزايا العديدة لتقنية OLED . وتنسجم هذه المشاركة مع رؤية الشركة في أن تصبح مزودًا رائدًا لشاشات OLED في تطبيقات السيارات من الجيل القادم في الوقت الذي تشهد فيه الصناعة تحوّلاً عن شاشات LCD.
وسيتمكن زوار جناح سامسونج ديسبلاي من تجربة مركز القيادة الآمنة، حيث يمكنهم اختبار الفرق بين شاشات OLED وشاشات LCD . وسيكتشف المشاركون أنه نظرًا لكون شاشات OLED يمكنها تصوير اللون الأسود الحقيقي (المعتمد من VESA)؛ فإنها تعمل أيضاً على تحسين رؤية السائق بشكل كبير، وبالتالي السلامة في البيئات المظلمة.
وستعرض المنصة أيضًا ميزة استهلاك الطاقة المنخفض لشاشات OLED، نظرًا لأنها تضيء وحدات البكسل فقط حيث يظهر اللون الفعلي، على عكس شاشات LCD . وبطبيعة الحال، أصبحت هذه الخاصية أكثر أهمية من أي وقت مضى في عالم يشهد نمواً في شعبية السيارات الكهربائية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للزوار استكشاف آلية عمل تقنية OLED على تحسين الجزء الداخلي للسيارة. ونظرًا لأن شاشات OLED قابلة للطي لتتناسب مع الجزء الداخلي للسيارة، إلى جانب كونها أخف وزنًا وسمكاً من شاشات LCD؛ فإنها تتيح مرونة أكبر في التصميم.
وفي المساحة المخصّصة لعرض مشاريع التنقل القادمة Next Mobility Projects، يمكن للزائرين الحصول على لمحة عن شاشات OLED المستقبلية ضمن مجموعة متنوعة من عوامل التصميم، مثل Flex S، وهي شاشة متعدّدة قابلة للطي يمكن ثنيها على شكل حرف S بحيث يكون أحد جانبي الجهاز للداخل والآخر إلى الخارج، ويمكن حملها كالهاتف الذكي، على أن يتم بعد ذلك توسيعها إلى 12.4 بوصة واستخدامها كلوحة قيادة السيارة. وتشمل المنتجات المبتكرة الأخرى المعروضة شاشة قابلة للدوران تتوسع أكثر من خمس مرات على المحور العمودي لأنظمة الترفيه في المقعد الخلفي (RSE)، بالإضافة إلى شاشة قابلة للانزلاق تعمل على توسيع الشاشة على كلا الجانبين.
سامسونج إس دي آي وحلول البطاريات المتطورة للجيل القادم من المركبات الكهربائية
تُشارك سامسونج إس دي آي للمرة السادسة في معرض IAA MOBILITY 2023، وتستعد الشركة المصنعة للبطاريات للكشف عن حلول بطاريات "[9]super gap" للمركبات الكهربائية المستقبلية. كما تضع الشركة أيضًا أولوية للتعامل مع أفضل مواهب البحث والتطوير من أوروبا.
وستتاح لزوار جناح سامسونج إس دبي آي فرصة رؤية أبرز المزايا التكنولوجية للشركة في منطقة [10]PRiMX، تحت شعار " PRiMX، استكشف الأفضل". وستعرض المنطقة مجموعة من منتجات الجيل القادم بما في ذلك البطاريات ذات الحالة الصلبة بالكامل، والبطارية الأسطوانية phi-46، وبطارية النيكل منغنيز (NMX) وبطارية فوسفات الليثيوم منغنيز الحديد (LMFP)، إلى جانب حلول القطاعات المتميزة. وفي منطقة [11]ESG، ستعرض الشركة كذلك مبادراتها المستمرة من أجل مستقبل مستدام في إطار الرؤية طويلة الأمد والمتمثلة في "جعل الحياة أكثر استدامة من خلال تقنياتنا المبتكرة".
ولتلبية الاحتياجات المتنوعة لأسوق السيارات الكهربائية الكبيرة، تكشف سامسونج إس دي آي أيضًا عن حلول البطاريات الخالية من الكوبالت مثل NMX وLMFP كميزة استراتيجية تضمن السلامة والفعالية من حيث التكلفة. كما يتم عرض عامل التصميم الجديد، حيث تم إعادة وضع أطراف الكاثود والأنود على الجانب، مما يتيح أقصى قدر من كفاءة المساحة وتحسين الأداء والسلامة.
وسيحضر يون هو تشوي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سامسونج إس دي آي معرض IAA MOBILITY 2023، حيث سيلتقي بكبار العملاء الأوروبيين. وسيشارك تشوي كذلك في منتدى التكنولوجيا والتوظيف (T&C)، وهو معرض التوظيف الخاص بشركة سامسونج إس دي آي، والذي يسلّط الضوء على براعتها التكنولوجية في الصناعة ويسمح للشركة بالتفاعل مع الموظفين المحتملين، وينظّم المنتدى في ميونيخ للمرة الأولى بعد انعقاده في سيول الشهر الماضي. في حين كان قد أقيم مرتين كذلك خلال العام الماضي في كلّ من سيول ونيويورك.
وقال تشوي: "تعدّ أوروبا موطن كبار المساهمين العالميين في قطاع السيارات، بما في ذلك صانعي السيارات وصانعي قطع الغيار، وتمثّل سوقًا حاسمًا سيتصدّر صناعة السيارات الكهربائية في المستقبل.
وباستخدام تقنياتنا التي لا مثيل لها؛ سنسعى باستمرار لتزويد عملائنا الأوروبيين الرئيسيين بمنتجات تتميز بأعلى مستويات السلامة والجودة والكفاءة".









MENAFN18092023000208011052ID1107087970

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث