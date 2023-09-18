محمد فؤاد يُفجع بوفاة شقيقه

محمد فؤاد يُفجع بوفاة شقيقه
التاريخ
9/18/2023 5:15:02 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فُجع الفنان محمد فؤاد بوفاة شقيقه عبد الحميد فؤاد مساء أمس الاحد .
ونشرت الصفحة الرسمية للفنان محمد فؤاد منشورًا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى الحاج عبد الحميد فؤاد عبد الحميد حسن شافعي، شقيق الفنان محمد فؤاد"
MENAFN18092023000208011052ID1107087968
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.