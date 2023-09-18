ماسك: أعداد قتلى الجيش الأوكراني كبيرة دون تحقيق أي نتائج



وتعرض إيلون ماسك في الفترة الأخيرة لانتقادات شديدة بعد تقييده خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك" فوق البحر الأسود، ما أدى لإحباط هجوم شنته طائرات بدون طيار أوكرانية على سفن أسطول البحر الأسود الروسي.



وفي وقت سابق حذر ضابط الاستخبارات الأمريكية المتقاعد سكوت ريتر، نظام كييف من أن انهيار الجيش الأوكراني على الجبهة أمر محتوم، وأنه مسألة وقت فقط.



وقال في حوار صحفي، إن الجيش الأوكراني يحاول الصمود بأي ثمن حتى بداية موسم الأمطار والوحل، على أمل تجميد النزاع لبعض الوقت وتأخير الانهيار.



وتشن القوات الأوكرانية هجوما مضادا في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيموفسك وزابوروجيه منذ 4 أشهر، حيث أرسلت إلى القتال ألوية دربها الناتو وزودها بأفضل أسلحته وعتاده.



ومع ذلك، فشلت القوات الأوكرانية في تحقيق أي نجاح في جميع الجبهات، وتكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد حيث تم القضاء على أكثر من 71 ألف جندي أوكراني منذ بدء هذا الهجوم.

RT