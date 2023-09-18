نائب رئيس وزراء أسبق يدعو لانشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة في الأردن



وأضاف خلال جلسة حوارية عن اقتصاد السوق، أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا يمكن فصلها عن بعضها البعض من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق التطور المنشود، مشيراً إلى أن مفهوم الاقتصاد الاجتماعي يوجب النهوض بقطاعي الصحة والتعليم ونظام الحماية الاجتماعية.



وتطرق إلى الدورات والتقلبات الاقتصادية التي جعلت العالم يدخل في معاناة اقتصادية نتيجة النظام الرأسمالي، والصعوبات التي واجهتها الدول التي طبقت النظرية الماركسية في الاقتصاد، مؤكدا أن المزج بين النظام الرأسمالي والاقتصاد الاجتماعي الذي تديره الدولة، يضمن تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدخل بين المواطنين.



ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في السكان على مستوى العالم وازدياد الكوارث الطبيعية ومشكلة النقص في المياه، تضع دول العالم قاطبة أمام تحديات كبيرة تحتم عليها البحث عن نظرية اقتصادية جديدة تضمن تعزيز الاستثمار وتوفر فرص عمل وتحقق العدالة في توزيع الدخل وتحد من الفقر والبطالة.