نائب رئيس وزراء أسبق يدعو لانشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة في الأردن

نائب رئيس وزراء أسبق يدعو لانشاء بنك للصناعة والاستثمار بفوائد منخفضة في الأردن
التاريخ
9/18/2023 5:15:01 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - دعا نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني، إلى إنشاء بنك للصناعة والاستثمار، بفوائد منخفضة، بهدف زيادة نسبة النمو الاقتصادي.
وأضاف خلال جلسة حوارية عن اقتصاد السوق، أن التحديث السياسي والاقتصادي والإداري لا يمكن فصلها عن بعضها البعض من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق التطور المنشود، مشيراً إلى أن مفهوم الاقتصاد الاجتماعي يوجب النهوض بقطاعي الصحة والتعليم ونظام الحماية الاجتماعية.
وتطرق إلى الدورات والتقلبات الاقتصادية التي جعلت العالم يدخل في معاناة اقتصادية نتيجة النظام الرأسمالي، والصعوبات التي واجهتها الدول التي طبقت النظرية الماركسية في الاقتصاد، مؤكدا أن المزج بين النظام الرأسمالي والاقتصاد الاجتماعي الذي تديره الدولة، يضمن تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدخل بين المواطنين.
ولفت إلى أن الزيادة الكبيرة في السكان على مستوى العالم وازدياد الكوارث الطبيعية ومشكلة النقص في المياه، تضع دول العالم قاطبة أمام تحديات كبيرة تحتم عليها البحث عن نظرية اقتصادية جديدة تضمن تعزيز الاستثمار وتوفر فرص عمل وتحقق العدالة في توزيع الدخل وتحد من الفقر والبطالة.
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