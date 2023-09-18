منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال العام الحالي



وأكد اليوم الاثنين، أن المؤسسة تهدف من خلال هذه القروض المساهمة في إعادة تأهيل المزارع المتضررة من الوباء ولمساعدة المزارعين على إعادة تشغيل مزارعهم.



ودعا الدوجان، مربـي الأبقار المتضررين الراغبين بالاستفادة من هذه القروض إلى مراجعة الفروع التابعة لمناطقهم بالسرعة الممكنة لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، لافتا إلى أن الخطة الإقراضية لهذا العام قد شارفت على الانتهاء.



وكانت صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الأحد، تعليمات نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية للعام الحالي.



وأوضحت تشريعات النظام، أن قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية يشمل التعويض عن الأضرار والمخاطر والأمراض التي تلحق بالنباتات والحيوانات أيا كان نوعها، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر فـي مديرية الزراعة المختصـة تسمى "لجنة الكشف على الأضرار"، تتولى مهام الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية، وإعداد تقرير كشف فني وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه إلى مدير مديرية الزراعة المعنية، حيث يتولى مدير المديرية التثبت من تقارير لجان الكشف.