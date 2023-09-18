منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال العام الحالي

منح متضرري الحمى القلاعية 620 ألف دينار خلال العام الحالي
التاريخ
9/18/2023 5:15:00 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال المدير العام لمؤسسة الإقراض الزراعي محمد الدوجان، إن قيمة القروض الحسنة بدون فوائد التي منحتها المؤسسة لمربي الأبقار المتضررين من فيروس الحمى القلاعية لهذا العام بلغت 620 ألف دينار استفاد منها 38 مزارعا متضررا حيث بلغ سقف القرض الواحد مبلغ 40 ألفا.
وأكد اليوم الاثنين، أن المؤسسة تهدف من خلال هذه القروض المساهمة في إعادة تأهيل المزارع المتضررة من الوباء ولمساعدة المزارعين على إعادة تشغيل مزارعهم.
ودعا الدوجان، مربـي الأبقار المتضررين الراغبين بالاستفادة من هذه القروض إلى مراجعة الفروع التابعة لمناطقهم بالسرعة الممكنة لاستكمال إجراءات الحصول على القروض، لافتا إلى أن الخطة الإقراضية لهذا العام قد شارفت على الانتهاء.
وكانت صدرت في الجريدة الرسمية، أمس الأحد، تعليمات نظام تعويض المزارعين المتضررين من المخاطر الزراعية للعام الحالي.
وأوضحت تشريعات النظام، أن قانون صندوق إدارة المخاطر الزراعية يشمل التعويض عن الأضرار والمخاطر والأمراض التي تلحق بالنباتات والحيوانات أيا كان نوعها، ويشكل الوزير لجنة أو أكثر فـي مديرية الزراعة المختصـة تسمى "لجنة الكشف على الأضرار"، تتولى مهام الكشف الحسي على المزرعة المتضررة من المخاطر الزراعية، وإعداد تقرير كشف فني وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية وتقديمه إلى مدير مديرية الزراعة المعنية، حيث يتولى مدير المديرية التثبت من تقارير لجان الكشف.
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