فيديو ... لحظة صلح محمد رمضان ونوال الزغبي في حفل الموريكس دور



والتقت نوال الزغبي ومحمد رمضان على المسرح وتبادلا السلام ، معلنين انتهاء أي خلاف قد يكون حدث خلال الفترة الماضية.



وقالت نوال الزغبي موضحة سبب تصريحاتها: "إنت استفزتني يا محمد وعلشان كده قلت لهم مين محمد رمضان معرفوش، هو في حد مايعرفش محمد رمضان؟ لكن أنا بموت فيك وبحبك وإنت فنان قدير".



وعلق محمد رمضان قائلا: "يمكن لأول مرة أوضح الموقف، كان في سؤال مين الفنانة اللي بتحلم تغني معاها ديو، وبتحلم كلمة كبيرة".



وأضاف: "إحنا حبينا الفن من لبنان، ولبنان أكثر بلد متذوق للفن، وأكثر بلد أثرى صناعة الفن المصرية بنجومها وفنانيها، واللي مايحترمش الفنان اللبناني ولبنان ما بيحترمش نفسه ولا الفن، وكل الحب لنوال الزغبي، وأنا واحد من الملايين جمهورها ومحبيها".



وكانت الفنانة نوال الزغبي أجابت في برنامج "حبر سري" على أحد أسئلة الإعلامية أسما إبراهيم قائلة إنها لا تعرف محمد رمضان ولا أي نجاح حققه سواء أرقام مشاهدات أغنياته على يوتيوب. لمعرفة تصريحاتها كاملة

ورد محمد رمضان بنشر فيديو من حلقة نوال الزغبي في البرنامج، وكتب ساخرا: "حبيبتي ربنا يباركلك في صحتك وذاكرتك .. نورتي تليفزيون مصر"



وقبلها، حل محمد رمضان ضيفا على قناة الجديد ليتحدث عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في لبنان، ويدافع عن نفسه بعد اتهامات شرائه لها، وخلال اللقاء وجهت له المذيعة سؤالا عن الفنانة اللبنانية التي يتمنى تقديم دويتو غنائي معها، ليجيب قائلا: "لسه مجاتش الفنانة اللبنانية اللي بحلم أعمل معاها ديو"



يذكر أن نوال الزغبي حصلت على جائزة أفضل أغنية هادفة عن أغنيتها "حفلة"، خلال حفل توزيع جوائز "الموريكس دور" لعام 2023.

كما حصد النجم محمد رمضان إحدى جوائز "الموريكس دور" الشهيرة للعام الثاني على التوالي، وهي جائزة أفضل ممثل عربي في الدراما المصرية، عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".





في الفن