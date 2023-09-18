الحكومة تدرس بيع حصص فى شركتى ((موبكو)) و((الدلتا للسكر))
التاريخ
9/18/2023 4:37:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
قالت مصادر لـ((البورصة))، إن الحكومة تخطط لبيع حصص من شركتى ((مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو))، و((الدلتا للسكر)).
وأضافت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة تخطط لبيع حصص من تلك الشركات فى إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج والتى تمتلك بها حصص مباشرة.
وأوضحت المصادر، أن هناك اهتماما من شركة أبوظبى التنموية القابضة حول حصة من ((الدلتا للسكر))، موضحة أن الحصة المرجح التخارج منها ستتراوح ما بين 20 إلى 25%.
ويتوزع هيكل ملكية شركة الدلتا للسكر بواقع 55.73% لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة الغذائية القابضة، فيما تمتلك شركة مصر لتأمينات الحياة حصة تصل إلى 9.07%، وتستحوذ شركة مصر للتأمين على 8.29%، وأخيرًا 6.46% لصالح شركة الصناعات الكيماوية المصرية.
وتمتلك شركة الدلتا للسكر حصة تصل إلى 26.8% فى شركة الفيوم للسكر، كما تمتلك أيضًا حصة 30% فى شركة النوبارية للسكر.
وأغلق سهم الشركة مرتفعًا بأكثر من 6% فى نهاية تداولات الأحد ليصل إلى مستوى 47.73 جنيه للسهم.
وارتفع صافى الأرباح المجمعة لشركة الدلتا للسكر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.
ونمت مبيعات الشركة بنسبة 41.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى مسجلة ما يزيد على 3.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأوضحت المصادر، أن الدراسة تشمل التخارج من حصة إضافية من شركة موبكو من الممكن أن تصل إلى 15% خلال الفترة المقبلة، وأن“أبوظبى التنموية القابضة” تجرى مفاوضات مبدئية.
وأكدت أن الحكومة تنوى بيع حصص من 3 شركات مدرجة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصة من الشركة المصرية للاتصالات، والبنك المصرى لتنمية لصادرات.
وشهد العام الماضى قيام كل من أبوظبى التنموية القابضة وصندوق الاستثمارات العامة السعودى بالاستحواذ على حصص فى شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو.
وتابعت المصادر، أن تلك الشركات التى سيتم ضمها لبرنامج الطروحات وتأهيليها من قبل مؤسسة التمويل الدولية التى تم اختيارها مستشارًا لبرنامج الطروحات الحكومية.
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