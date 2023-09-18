الحكومة تدرس بيع حصص فى شركتى ((موبكو)) و((الدلتا للسكر))

وأضافت المصادر، التى رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة تخطط لبيع حصص من تلك الشركات فى إطار الاستثمارات الأقرب للتخارج والتى تمتلك بها حصص مباشرة.

وأوضحت المصادر، أن هناك اهتماما من شركة أبوظبى التنموية القابضة حول حصة من ((الدلتا للسكر))، موضحة أن الحصة المرجح التخارج منها ستتراوح ما بين 20 إلى 25%.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الدلتا للسكر بواقع 55.73% لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية التابعة للشركة الغذائية القابضة، فيما تمتلك شركة مصر لتأمينات الحياة حصة تصل إلى 9.07%، وتستحوذ شركة مصر للتأمين على 8.29%، وأخيرًا 6.46% لصالح شركة الصناعات الكيماوية المصرية.

وتمتلك شركة الدلتا للسكر حصة تصل إلى 26.8% فى شركة الفيوم للسكر، كما تمتلك أيضًا حصة 30% فى شركة النوبارية للسكر.

وأغلق سهم الشركة مرتفعًا بأكثر من 6% فى نهاية تداولات الأحد ليصل إلى مستوى 47.73 جنيه للسهم.

وارتفع صافى الأرباح المجمعة لشركة الدلتا للسكر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 100% لتحقق أكثر من 1.08 مليار جنيه مقارنة مع نحو 544 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.

ونمت مبيعات الشركة بنسبة 41.1% خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى مسجلة ما يزيد على 3.5 مليار جنيه مقابل نحو 2.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وأوضحت المصادر، أن الدراسة تشمل التخارج من حصة إضافية من شركة موبكو من الممكن أن تصل إلى 15% خلال الفترة المقبلة، وأن“أبوظبى التنموية القابضة” تجرى مفاوضات مبدئية.

وأكدت أن الحكومة تنوى بيع حصص من 3 شركات مدرجة فى البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، إلى جانب حصة من الشركة المصرية للاتصالات، والبنك المصرى لتنمية لصادرات.

وشهد العام الماضى قيام كل من أبوظبى التنموية القابضة وصندوق الاستثمارات العامة السعودى بالاستحواذ على حصص فى شركة مصر لإنتاج الأسمدة- موبكو.

وتابعت المصادر، أن تلك الشركات التى سيتم ضمها لبرنامج الطروحات وتأهيليها من قبل مؤسسة التمويل الدولية التى تم اختيارها مستشارًا لبرنامج الطروحات الحكومية.