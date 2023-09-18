ماليزيا تجذب استثمارات بـ28.4 مليار دولار في 6 أشهر

وأوضحت بيانات الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت، وهو ما يزيد قليلًا عن نصف جميع الاستثمارات المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بنسبة 47.8% أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات.

وقد جاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليار رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليارات رينجت.

وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.

وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.

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