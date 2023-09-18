Monday, 18 September 2023 12:06 GMT

ماليزيا تجذب استثمارات بـ28.4 مليار دولار في 6 أشهر

9/18/2023 4:37:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews) أعلنت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، أن البلاد جذبت ما يقارب 132.6 مليار رينجت (28.4 مليار دولار أمريكي)، من الاستثمارات المعتمدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة نسبتها 7.8% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت بيانات الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت، وهو ما يزيد قليلًا عن نصف جميع الاستثمارات المعتمدة.

وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بنسبة 47.8% أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات.

وقد جاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليار رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليارات رينجت.

وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.

وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.

أرقام

MENAFN18092023000202011048ID1107087626

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث