ماليزيا تجذب استثمارات بـ28.4 مليار دولار في 6 أشهر

ماليزيا تجذب استثمارات بـ28.4 مليار دولار في 6 أشهر
التاريخ
9/18/2023 4:37:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
أعلنت هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، أن البلاد جذبت ما يقارب 132.6 مليار رينجت (28.4 مليار دولار أمريكي)، من الاستثمارات المعتمدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبزيادة نسبتها 7.8% مقابل الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت بيانات الهيئة أن الاستثمار المحلي المباشر قفز بنسبة 58.2% مقارنة مع العام الماضي، ليصل إلى 69.3 مليار رينجت، وهو ما يزيد قليلًا عن نصف جميع الاستثمارات المعتمدة.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر أسهم بنسبة 47.8% أو 63.3 مليار رينجت، من حجم الاستثمارات.
وقد جاءت سنغافورة في المقدمة بواقع 13.7 مليار رينجت، تليها اليابان بواقع 9.1 مليار رينجت، ثم هولندا بواقع 9 مليارات رينجت.
وتلتزم الحكومة الماليزية بخطة لتقليص عجز الميزانية إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2025، إذ تتوقع أن ينمو الاقتصاد بمعدل 5% على الأقل حتى نهاية فترة السنوات الخمس التي تغطيها الخطة الماليزية الثانية عشرة التي قدمها رئيس الوزراء السابق في عام 2021.
وكان اقتصاد ماليزيا قد سجل نموا بنسبة 2.9% خلال الربع الثاني من عام 2023 بدعم من تحسن أسواق العمال وارتفاع الطلب المحلي والأنشطة السياحية.
أرقام
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