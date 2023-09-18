“السيادى” يبدأ التجهيز لطرح ((مصر لتكنولوجيا التجارة)) النصف الأول 2024

“السيادى” يبدأ التجهيز لطرح ((مصر لتكنولوجيا التجارة)) النصف الأول 2024
التاريخ
9/18/2023 4:37:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews) مصادر: ترجيحات بطرح حصة تتراوح ما بين 20 و30%
كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن صندوق مصر السياد بدأ تجهيز شركة مصر لتكنولوجيا التجارة – MTS للطرح بحلول النصف الأول من العام المقبل.
وأضافت المصادر وثيقة الصلة بالملف، أن الطرح سيتم من خلال تخارج وزارة المالية من جزء من حصتها التى تتجاوز 50% من الشركة.
وأوضحت المصادر، أنه من الممكن أن يتم تقسيم الطرح ما بين عام وخاص، على حسب رغبة المستثمرين الاستراتيجيين باقتناص حصة فى الشركة، خاصة أنها من أقوى شركات برنامج الطروحات الحكومية.
وأدرجت الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه من قبل رئاسة الوزراء فى فبراير الماضى والذى يضم 32 شركة حكومية فى 18 قطاعًا اقتصاديا، من بينها 3 بنوك.
والشركة من بين الشركات السبع التى تم ضمها لصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادى.
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وأسس صندوق مصر السيادى صندوق ما قبل الطروحات نهاية العام الماضى بعد مفاوضات مع الصناديق الاستثمارية السيادية التى يستهدف جذب استثماراتها، التى رجحت تلك الفكرة قبل طرح الشركات بالبورصة لتعظيم قيمة الشركة، ويهدف لضم الشركات الحكومية لبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين قبل الطرح العام.
وبدأت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية عملها فى العام المالى 2020-2021، وتمتلك الدولة 80% من أسهم الشركة، ويتكون هيكل المساهمين من وزارة المالية، والشركة المصرية لإدارة التسهيلات المالية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، ومؤسسة أميرال للإدارة، وتعتبر MTS هى الذراع الفنية لوزارة المالية فى مجال الجمارك وعلاقتها بالضرائب.
وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادى عبر طرح شركات حكومية فى البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.
والشركة هى المسئولة عن تنفيذ نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات ((ACI)) والذى تم تشغيله فى 2021، وتضمنت مزاياه تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، والمساعدة فى القضاء على المُهمل والبضائع مجهولة الهوية أو المصدر بالموانئ المصرية، كما يساعد الجمارك والجهات المعنية فى بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات“الإفراج المسبق”.
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