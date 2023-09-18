“السيادى” يبدأ التجهيز لطرح ((مصر لتكنولوجيا التجارة)) النصف الأول 2024

كشفت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، أن صندوق مصر السياد بدأ تجهيز شركة مصر لتكنولوجيا التجارة – MTS للطرح بحلول النصف الأول من العام المقبل.

وأضافت المصادر وثيقة الصلة بالملف، أن الطرح سيتم من خلال تخارج وزارة المالية من جزء من حصتها التى تتجاوز 50% من الشركة.

وأوضحت المصادر، أنه من الممكن أن يتم تقسيم الطرح ما بين عام وخاص، على حسب رغبة المستثمرين الاستراتيجيين باقتناص حصة فى الشركة، خاصة أنها من أقوى شركات برنامج الطروحات الحكومية.

وأدرجت الشركة ضمن برنامج الطروحات الحكومية المعلن عنه من قبل رئاسة الوزراء فى فبراير الماضى والذى يضم 32 شركة حكومية فى 18 قطاعًا اقتصاديا، من بينها 3 بنوك.

والشركة من بين الشركات السبع التى تم ضمها لصندوق ما قبل الطروحات التابع لصندوق مصر السيادى.

وأسس صندوق مصر السيادى صندوق ما قبل الطروحات نهاية العام الماضى بعد مفاوضات مع الصناديق الاستثمارية السيادية التى يستهدف جذب استثماراتها، التى رجحت تلك الفكرة قبل طرح الشركات بالبورصة لتعظيم قيمة الشركة، ويهدف لضم الشركات الحكومية لبيع حصص لمستثمرين استراتيجيين قبل الطرح العام.

وبدأت الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية عملها فى العام المالى 2020-2021، وتمتلك الدولة 80% من أسهم الشركة، ويتكون هيكل المساهمين من وزارة المالية، والشركة المصرية لإدارة التسهيلات المالية، وبنك الاستثمار القومي، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية، ومؤسسة أميرال للإدارة، وتعتبر MTS هى الذراع الفنية لوزارة المالية فى مجال الجمارك وعلاقتها بالضرائب.

وتسعى مصر لتعزيز مشاركة القطاع الخاص لتسريع وتيرة النمو الاقتصادى عبر طرح شركات حكومية فى البورصة ومن خلال مشاركة مباشرة مع مستثمرين رئيسيين.

والشركة هى المسئولة عن تنفيذ نظام التسجيل المُسبق لمعلومات الشحنات ((ACI)) والذى تم تشغيله فى 2021، وتضمنت مزاياه تبسيط إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، والمساعدة فى القضاء على المُهمل والبضائع مجهولة الهوية أو المصدر بالموانئ المصرية، كما يساعد الجمارك والجهات المعنية فى بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات“الإفراج المسبق”.