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((الأصباغ الوطنية)) تقرر الشطب الاختيارى لأسهم ((باكين)) بعد صفقة الاستحواذ

9/18/2023 4:37:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews) تسير شركة الأصباع الوطنية الإماراتية فى إجراءات الشطب الاختيارى لأسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين بعد ما بدأت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطباً اختيارياً بعدما تم رفع ملكية الأصباغ الوطنية إلى 80.66% فى عرض الاستحواذ.

وأوضحت الشركة أنه سيتم شراء أسهم المتضررين أو المعترضين على الشطب الاختيارى بنفس سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمبلغ 39.8 جنيه للسهم وفقًا لبيان للبورصة المصرية الأحد.

ويسير مجلس الإدارة فى إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً من البورصة المصرية حيث فوضت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو نائب رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لشطب الشركة.

كما تم تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لوحدة التعامل باسم الشركة لدى جميع الجهات الحكومية، وإبرام كل التعاملات البنكية، والتوقيع على القروض، والتوقيع على المشتقات المالية بما فى ذلك عقود المبادلة والعقود الآجلة وعقود الخيارات، بما فى ذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن تذبذب فى سعر الصرف وسعر الفائدة.

واستحوذت شركة الأصباغ الوطنية المحدودة فى مايو الماضى، على 19.4 مليون سهم بنسبة 80.7% من أسهم رأسمال باكين بسعر 39.8 جنيه للسهم لتصل قيمة الصفقة إلى 770.5 مليون جنيه.

بعدما باع كل من القابضة الكيماوية، وبنك مصر حصصهما البالغة 44.5% و10% على لترتفع بذلك ملكية الأصباغ الوطنية إلى 80.66% مقابل 15.5% لشركة ايه ام ان للاستثمار الصناعى والباقى نسبة تداول حر.

وحققت شركة“باكين” خلال الربع الأول من 2023، أرباحا بقيمة 25.9 مليون جنيه مقابل صافى خسائر بقيمة 856 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 733.89 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 663.29 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.

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