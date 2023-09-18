((الأصباغ الوطنية)) تقرر الشطب الاختيارى لأسهم ((باكين)) بعد صفقة الاستحواذ

((الأصباغ الوطنية)) تقرر الشطب الاختيارى لأسهم ((باكين)) بعد صفقة الاستحواذ
التاريخ
9/18/2023 4:37:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews)
تسير شركة الأصباع الوطنية الإماراتية فى إجراءات الشطب الاختيارى لأسهم شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين بعد ما بدأت شركة البويات والصناعات الكيماوية – باكين، إجراءات شطب قيد أسهمها من البورصة المصرية شطباً اختيارياً بعدما تم رفع ملكية الأصباغ الوطنية إلى 80.66% فى عرض الاستحواذ.
وأوضحت الشركة أنه سيتم شراء أسهم المتضررين أو المعترضين على الشطب الاختيارى بنفس سعر عرض الشراء المقدم من شركة الأصباغ الوطنية القابضة المحدودة بمبلغ 39.8 جنيه للسهم وفقًا لبيان للبورصة المصرية الأحد.
ويسير مجلس الإدارة فى إجراءات شطب قيد أسهم الشركة شطباً اختيارياً من البورصة المصرية حيث فوضت رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب أو نائب رئيس مجلس الإدارة فى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لشطب الشركة.
كما تم تفويض نائب رئيس مجلس الإدارة لوحدة التعامل باسم الشركة لدى جميع الجهات الحكومية، وإبرام كل التعاملات البنكية، والتوقيع على القروض، والتوقيع على المشتقات المالية بما فى ذلك عقود المبادلة والعقود الآجلة وعقود الخيارات، بما فى ذلك لتغطية المخاطر الناجمة عن تذبذب فى سعر الصرف وسعر الفائدة.
واستحوذت شركة الأصباغ الوطنية المحدودة فى مايو الماضى، على 19.4 مليون سهم بنسبة 80.7% من أسهم رأسمال باكين بسعر 39.8 جنيه للسهم لتصل قيمة الصفقة إلى 770.5 مليون جنيه.
بعدما باع كل من القابضة الكيماوية، وبنك مصر حصصهما البالغة 44.5% و10% على لترتفع بذلك ملكية الأصباغ الوطنية إلى 80.66% مقابل 15.5% لشركة ايه ام ان للاستثمار الصناعى والباقى نسبة تداول حر.
وحققت شركة“باكين” خلال الربع الأول من 2023، أرباحا بقيمة 25.9 مليون جنيه مقابل صافى خسائر بقيمة 856 ألف جنيه خلال الربع الأول من 2022.
وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 733.89 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 663.29 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى.
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