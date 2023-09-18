((أسباير القابضة)) تتبنى خطة طموح للتوسع فى الخدمات المالية

(MENAFN- Al-BoNews) إضافة أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول 2024
تستهدف شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية التوسع فى باقة الخدمات المالية غير المصرفية وتأسيس شركات جديدة تتبعها تضم الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكشف مصطفى فوزى، العضو المنتدب للشركة، أن الشركة تعتزم الحصول على رخص لممارسة أنشطة التمويل العقاري، والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التأجير التمويلى عبر تأسيس شركات جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى. خطة لتأسيس شركة تمويل عقارى بالتعاون مع ((بايونيرز بروبرتيز))
وأوضح أن تأسيس شركة للتمويل العقارى سيتم بالتعاون مع الشركة الشقيقة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” بغرض التوسع فى محفظة القروض العقارية خلال العام المقبل.
وأضاف فوزى لـ((البورصة))، أن تلك التوسعات جاءت بعد نجاح الشركة فى إطلاق شركة الخير للتمويل متناهى الصغر التى تخطط للوصول بحجم محفظتها إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وتابع العضو المنتدب أن شركة الخير التابعة للمجموعة تمتلك حتى الآن 26 فرعًا فى مختلف المحافظات، وتسعى لزيادة عدد فروعها الربع الأول من العام القادم، فى ظل التحديات والصعوبات التى تواجه قطاع التمويلات، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية وارتفاع نسب التضخم، مما يؤثر على القيمة دخل الأفراد، وقدرتها على الاقتراض، مضيفا أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية إلا أن نسبة التعثر فى محفظة الشركة لم تتجاوز نسبة 1%.
وأضاف أن الشركة نجحت فى الحصول على موافقات على عقد تسهيل ائتمانى مع البنك الزراعى المصرى مؤخرًا بقيمة 30 مليون جنيه مبدئيا على أن يتم زيادتها فى مرحلة لاحقة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
ووفقًا للعضو المنتدب، فإن الشركة تتفاوض مع عدة مؤسسات دولية منها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و”لتنمية الأفريقى بهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية لم تُحدد قيمتها بعد.
وفى سياق متصل، كشف فوزى عن أن شركة المستشار الدولى لضمان الاكتتاب التابعة لأسباير المالية، تعمل على عدة صفقات خلال الربع الأخير من العام الحالى تقدر بنحو 400 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة تقوم بدور المستشار المالى لإحدى شركات السيارات وشركة عقارية أيضًا، لإعادة الهيكلة المالية.
إرجاء خطط دمج الشركات التابعة أو الاستحواذ على كيانات جديدة
وتابع أن“أسباير المالية” كانت تسعى للاستحواذ على شركات جديدة أو دمج الشركات القائمة، ولكنها أرجأت تلك الخطط إلى الربع الأول من 2024 انتظارًا لوضوح الرؤية الاقتصادية لتحديد أولويات السوق، ومسار ربحية الشركات المتوقع.
وتوقع فوزى أن تقوم الدولة بتحريك سعر الصرف للعملة خلال الربع الأخير من العام الحالى، فى ظل عجز الموازنة العامة وارتفاع نسب الفائدة عالميًا و التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشار فوزى إلى أن قطاع السمسرة بالبورصة يشهد انتعاشًا خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع أحجام التداول، وتسعى الشركة للمحافظة على حصتها السوقية من خلال شركاتها التابعة العاملة فى نشاط السمسرة، وتوسيع قاعدة العملاء الخاصة بها، والاقتراب أكثر من احتياجات العملاء.
وأضاف أن العملاء الأفراد هم المستقبل التوسعات لدى الشركة، لذلك تسعى الشركة للتوسع فى خدماتها المالية للأفراد، خاصة الخدمات المالية غير مصرفية.
وأضاف أن دعوة مصر للانضمام إلى تجمع بريكس سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد والمعاملات الخارجية، والسيطرة على نسب التضخم، إلى جانب خلق فرص استثمارية وتكوين شركات جديدة لتخفيف الضغط على الدولار.
وواصل معدل التضخم السنوى ارتفاعه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وسجل فى أغسطس الماضى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 37.4%، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الرئيسى مستوى قياسيا جديدا فى سبتمبر، مع استمرار التخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه أزمة شح العملة الصعبة فى التأثير على الاقتصاد.
وأشاد فوزى بقرارات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى بإصدار القانون الأنظمة للتحول الرقمى وإنشاء البنوك الرقمية والقوانين التنظيمية للمعاملات الرقمية، موضحًا أن الشركة لا تخطط لإنشاء بنك رقمى خلال المرحلة الحالية.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية حزمة القرارات بمثابة الإعلان عن عهد جديد رقمى للخدمات المالية غير المصرفية وتسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالى وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب إصدار البنك المركزى المصرى قواعد وتراخيص البنوك الرقمية والتى تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.