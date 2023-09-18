Monday, 18 September 2023 12:06 GMT

((أسباير القابضة)) تتبنى خطة طموح للتوسع فى الخدمات المالية

9/18/2023 4:37:44 AM
(MENAFN- Al-BoNews) إضافة أنشطة التأجير التمويلى والتخصيم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول 2024

تستهدف شركة أسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية التوسع فى باقة الخدمات المالية غير المصرفية وتأسيس شركات جديدة تتبعها تضم الأنشطة المالية غير المصرفية.

وكشف مصطفى فوزى، العضو المنتدب للشركة، أن الشركة تعتزم الحصول على رخص لممارسة أنشطة التمويل العقاري، والتخصيم، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التأجير التمويلى عبر تأسيس شركات جديدة خلال الربع الأول من العام الجارى.

خطة لتأسيس شركة تمويل عقارى بالتعاون مع ((بايونيرز بروبرتيز))

وأوضح أن تأسيس شركة للتمويل العقارى سيتم بالتعاون مع الشركة الشقيقة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية” بغرض التوسع فى محفظة القروض العقارية خلال العام المقبل.

وأضاف فوزى لـ((البورصة))، أن تلك التوسعات جاءت بعد نجاح الشركة فى إطلاق شركة الخير للتمويل متناهى الصغر التى تخطط للوصول بحجم محفظتها إلى 150 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.

وتابع العضو المنتدب أن شركة الخير التابعة للمجموعة تمتلك حتى الآن 26 فرعًا فى مختلف المحافظات، وتسعى لزيادة عدد فروعها الربع الأول من العام القادم، فى ظل التحديات والصعوبات التى تواجه قطاع التمويلات، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية وارتفاع نسب التضخم، مما يؤثر على القيمة دخل الأفراد، وقدرتها على الاقتراض، مضيفا أنه على الرغم من الأوضاع الاقتصادية إلا أن نسبة التعثر فى محفظة الشركة لم تتجاوز نسبة 1%.

وأضاف أن الشركة نجحت فى الحصول على موافقات على عقد تسهيل ائتمانى مع البنك الزراعى المصرى مؤخرًا بقيمة 30 مليون جنيه مبدئيا على أن يتم زيادتها فى مرحلة لاحقة لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

ووفقًا للعضو المنتدب، فإن الشركة تتفاوض مع عدة مؤسسات دولية منها مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية و”لتنمية الأفريقى بهدف الحصول على تسهيلات ائتمانية لم تُحدد قيمتها بعد.

وفى سياق متصل، كشف فوزى عن أن شركة المستشار الدولى لضمان الاكتتاب التابعة لأسباير المالية، تعمل على عدة صفقات خلال الربع الأخير من العام الحالى تقدر بنحو 400 مليون جنيه، مضيفا أن الشركة تقوم بدور المستشار المالى لإحدى شركات السيارات وشركة عقارية أيضًا، لإعادة الهيكلة المالية.

إرجاء خطط دمج الشركات التابعة أو الاستحواذ على كيانات جديدة

وتابع أن“أسباير المالية” كانت تسعى للاستحواذ على شركات جديدة أو دمج الشركات القائمة، ولكنها أرجأت تلك الخطط إلى الربع الأول من 2024 انتظارًا لوضوح الرؤية الاقتصادية لتحديد أولويات السوق، ومسار ربحية الشركات المتوقع.

وتوقع فوزى أن تقوم الدولة بتحريك سعر الصرف للعملة خلال الربع الأخير من العام الحالى، فى ظل عجز الموازنة العامة وارتفاع نسب الفائدة عالميًا و التحديات الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأشار فوزى إلى أن قطاع السمسرة بالبورصة يشهد انتعاشًا خلال الفترة الحالية، خاصة مع ارتفاع أحجام التداول، وتسعى الشركة للمحافظة على حصتها السوقية من خلال شركاتها التابعة العاملة فى نشاط السمسرة، وتوسيع قاعدة العملاء الخاصة بها، والاقتراب أكثر من احتياجات العملاء.

وأضاف أن العملاء الأفراد هم المستقبل التوسعات لدى الشركة، لذلك تسعى الشركة للتوسع فى خدماتها المالية للأفراد، خاصة الخدمات المالية غير مصرفية.

وأضاف أن دعوة مصر للانضمام إلى تجمع بريكس سيكون له أثر إيجابى على الاقتصاد والمعاملات الخارجية، والسيطرة على نسب التضخم، إلى جانب خلق فرص استثمارية وتكوين شركات جديدة لتخفيف الضغط على الدولار.

وواصل معدل التضخم السنوى ارتفاعه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية العام الماضي، وسجل فى أغسطس الماضى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 37.4%، من المتوقع أن يسجل معدل التضخم الرئيسى مستوى قياسيا جديدا فى سبتمبر، مع استمرار التخفيضات المتتالية لقيمة الجنيه أزمة شح العملة الصعبة فى التأثير على الاقتصاد.

وأشاد فوزى بقرارات هيئة الرقابة المالية والبنك المركزى بإصدار القانون الأنظمة للتحول الرقمى وإنشاء البنوك الرقمية والقوانين التنظيمية للمعاملات الرقمية، موضحًا أن الشركة لا تخطط لإنشاء بنك رقمى خلال المرحلة الحالية.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة الرقابة المالية حزمة القرارات بمثابة الإعلان عن عهد جديد رقمى للخدمات المالية غير المصرفية وتسخير إمكانات التكنولوجيا لدعم رؤية الحكومة لتحقيق الشمول المالى وتمكين فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية، بجانب إصدار البنك المركزى المصرى قواعد وتراخيص البنوك الرقمية والتى تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية، باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة.

MENAFN18092023000202011048ID1107087622

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث